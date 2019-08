Universitatea Cluj, gol fabulos de la mijlocul terenului in meciul de Liga II cu Targu Jiu (Video)

Ziare.

com

Alexandru Pop, in minutul 35, a recuperat o minge din propria sa jumatate si a sutat de la mijlocul terenului, profitand de faptul ca portarul era putin iesit din cadrul portii.A iesit o bijuterie de gol, candidat cert la golul campionatului, pe care il puteti urmari in imagini VIDEO pe acest link Scorul la pauza este 2-0 pentru U Cluj , acelasi Alex Pop marcand si al doilea gol, in minutul 40.Clujenii au pierdut in prima etapa de Liga II, scor 0-2 la CSM Resita. Viitorul Pandurii a invins pe cei de la Sportul Snagov cu 2-1 in prima runda.Tot duminica, FC Arges a dispus in deplasare cu 3-0 de Snagov.Iar luni, runda se va incheia cu marele derbi dintre Petrolul si UTA, de la ora 18.Antrenor la U Cluj este Cristi Dulca, iar ardelenii sunt nevoiti sa joace pentru moment la Targu Mures, avand in vedere ca pe Cluj Arena terenul arata groaznic dupa disputarea festivalului de la Untold.