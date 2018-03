Stenograme din dosarul cu bilete la Electric Castle si Untold al fostului viceprimar UDMR de Cluj: Le tin pumnii tampitilor de la PSD

Reactiile: Romania, stat securist!

Kelemen Hunor: Nu este nici Justitie, nici lege

Acuzatiile DNA

Complicele, condamnat

Stimulente pentru voluntari

ONG-ul studentilor, bagat pe fir

Discutia de la restaurant

"Si putem, fara probleme..."

Transcrierea lui Fodor

"Deci, in prima faza ar fi aceste abonamente, asa-i?"

"350 de lei, destul de multi bani"

"Mi-ar place foarte mult sa mai pot sta patru ani"

"Eu le tin pumnii tampitilor astora de la PSD"

Anna Horvath, vicepresedinte executiv al UDMR si fost viceprimar al Clujului, a fost condamnata la doi ani si opt luni de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta si spalare de bani. Decizia nu este definitiva si poate fi atacata cu apel.Instanta i-a interzis fostului viceprimar, pe o durata de doi ani, exercitarea dreptului de a fi ales in autoritatile publice sau orice alte functii publice si i-a confiscat suma de 20.000 lei.Anna Horvath sustine ca nu o surprinde decizia instantei si acuza ca Romania este un stat securist. "As minti daca as spune ca ma surprinde decizia de astazi. Apropiatii mei stiu ca m-am pregatit pentru orice eventualitate. Nu pentru ca as fi comis o ilegalitate, ci pentru ca, in ultimele 525 de zile, am constatat pe propria piele ca Romania este un stat securist", a arata aceasta."Cei (sic!) care incearca sa interpreteze decizia de astazi in baza legilor statului de drept le transmit sa nu se oboseasca! In Romania, statul de drept nu exista. Si daca a existat vreodata, a incetat sa mai existe", afirma fostul viceprimar din Cluj. Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, comenteaza in termeni extrem de critici condamnarea in prima instanta. Mesajul, in care se arata ca magistratii ar fi decis condamnarea la inchisoare "fara nicio proba", a fost publicat, in limba maghiara, pe contul politicianului de pe o retea de socializare.Liderul UDMR reclama ca ar fi fost incalcate in mod repetat procedurile si ca nu ar fi existat probe suficiente pentru o sentinta de condamnare. "In cazul Annei, nu este nici Justitie, nici lege", sustine Kelemen Hunor, care vorbeste si de "o crima" care ar fi fost comisa in ultimele 526 de zile in cazul fostului viceprimar."Putem vorbi de un stat de drept cand un om este condamnat fara nicio proba?", se intreaba liderul UDMR in mesajul postat, in limba maghiara, pe Facebook, potrivitHorvath Anna a fost trimisa in judecata de DNA, in 20 decembrie 2016, pentru trafic de influenta si spalare a banilor. Politicianul a fost acuzat ca, in perioada februarie-mai 2016, si-a folosit influenta pe langa functionari publici din Primarie pentru "urgentarea avizarii unor proiecte imobiliare" pentru care omul de afaceri Fodor Zsolt avea interese economice.Horvath ar fi cerut in schimb 60 de abonamente la doua festivaluri de muzica pentru voluntarii care o sprijineau in campania electorala pentru alegerile locale. Pe 21 martie 2017, Horvath Anna a demisionat din functia de viceprimar.Afaceristul Zsolt Fodor a fost condamnat la un an si sase luni de inchisoare pentru cumparare de influenta si la doi ani de inchisoare pentru comiterea infractiunii de spalare de bani. Si in cazul sau, s-a constatat concursul de infractiuni, iar pedepsele au fost contopite, rezultand doi ani si sase luni de inchisoare.Totusi, judecatorul a decis sa suspende executarea pedepsei sub supraveghere si a stabilit un termen de supraveghere de trei ani.Potrivit dosarului aflat pe rolul Curtii de Apel Cluj, totul incepe pe 13 mai 2016, atunci cand Horvath i-ar fi pretins lui Fodor procurarea si remiterea unui numar de 30 de abonamente pentru Festivalul Electric Castle si 30 de abonamente pentru Festivalul Untold (avand o valoare totala de circa 20.000 lei), sustinand ca are intentia de a oferi aceste abonamente, pana la data de 05 iunie 2016, ca stimulent, voluntarilor care o sprijineau in cadrul campaniei electorale.Horvath a candidat pentru functia de primar al orasului Cluj Napoca la alegerile locale din iunie 2016.Practic, firma Euro GSM controlata de Fodor a facut pe 23 mai 2016 un contract de sponsorizare, pentru suma de 20.000 de lei, cu Uniunea Studenteasca Maghiara din Cluj (USMC).Suma sponsorizata nu era de fapt destinata activitatilor desfasurate de USMC, ci era destinata utilizarii pentru achizitionarea unor abonamente la festivalurile de muzica Electric Castle, Double Rise si Untold, acestea urmand a fi inmanate voluntarilor care au activat in campania electorala a candidatului Horvath Anna. De altfel, abonamentele au fost distribuite voluntarilor din campania electorala.Fodor ar fi avut nevoie de "urgentarea avizarii unor proiecte imobiliare", Palatul Mikes din Cluj Napoca, Piata Muzeului nr. 4, respectiv la imobilul care urma a fi edificat in Cluj Napoca, strada Borhanciului, nr. 22.Pe 13 mai 2016, Horvath i-ar fi cerut o sponsorizare lui Fodor, pe terasa unui restaurant din Cluj. In prima faza a discutiei inregistrate, Horvath l-a informat pe Fodor despre faptul colectarii donatiilor in bani (contributiilor) pentru campania electoralaTrimis mai departe suma de 31.500 in mare, aceasta suma s-a realizat ceea ce pentru noi nu s-a rezolvat... (neinteligibil).... Si la ce ne-am gandit noi, este ca le-am da dupa ce s-a terminat... (neinteligibil)... Cate?Pai, sunt aproximativ 30-40 de copii, carora le-am spus ca vor primi cate ceva...Eu sunt pentru intotdeauna, atunci cand vorbim despre asemenea cauze. Acesta ar fi un pachet mare si acum incercam sa le adunam pe acestea...Abonamente Untold, si cate ar fi nevoie din acestea?Pai, sunt aproximativ 30-40 de copii, carora le-am spus ca vor primi si din unele si din celelalte...Sponsorizam, suntem parteneri la....In pofida interdictiei legale de a fi primite donatii in bunuri, Fodor a acceptat solicitarea Annei Horvath de a finanta cumpararea abonamentelor pentru voluntarii care activau in campania electorala.Ajutoare, bine, bine.Sunt curios pentru ca, faptul ca noi sponsorizam pe cineva...(aceasta ultima exprimare este transcrisa de inculpat in modul urmator:Nu, ulterior oricine, oricine sponsorizeaza in campanie UDMR-ul dupa campanie diferite cheltuieli...Pana dupa campanie. Si asta nu poate fi inlaturata cumva, intr-un fel sau altul, deoarece o sponsorizare de dupa campanie...Stii ce, in definitiv se poate, pentru ca noua ne urmeaza urmatoarea campanie...Si putem, fara probleme...Asta ne-ar fi de foarte, foarte mare ajutor...Nu, oricine, oricine, oricine poate sponsoriza sponsorizeaza, nu exista asa ceva in campanie dupa campanie diferite cheltuieli...Si asta nu poate fi inlaturata cumva, intr-un fel sau altul, deoarece o sponsorizare de dupa campanie...Stii ce, in definit se poate, pentru ca noua ne urmeaza urmatoarea campanie...De pe firma putem, fara probleme...Asta ne-ar fi de foarte, foarte mare ajutor...Pe copii astia eu nu as vrea sa... (neinteligibil)... pe nimeni eu imi duc campania pana la capat, atatia bani sunt, ce facem din astia si gata. Nici datorii, nici nimic. Si, le-am promis copiilor, ca vom face rost de abonamente si na sunt... (neinteligibil)... Nu vreau eu nimic, dimpotriva. Ei chiar o fac cu maxima insufletire pe strada Iuliu Maniu, un spatiu primit de la protopop pe care l-am inchiriat cu contract ca sa nu poata nimeni sa se lege de acest lucru, un spatiu foarte mare pe care l-am aranjat cu toate, ceva de genul a 300 sau 250 de metri patrati, mese, scaune, masa de ping-pong, masa de fotbal, benzi de alergat le place foarte mult, X-Box si se simt foarte bine si protopopul cateva portii de mancare. Sunt bine, numai ca ar incerca...Deci, in prima faza ar fi aceste abonamente, asa-i?Da, da.Despre cate ar fi vorba?Pai, ar fi nevoie si de un fel si celalalt.Sunt de doua feluri?Da, doua feluri unul pentru Electric Castle si Untold...Da, OK si este celalalt tip, pentru Untold.Cele doua evenimente majore din oras... pana la 30, cat poti15-15 sau 30-30?Pai, astea sunt deja de 350 pai noua ne-ar trebui 30-30, dar acestia sunt deja prea multi bani. Deci cate poti tu....Pai, sa vedem cate avem noi. Pentru ca, de altfel, acestea pot fi cumparate din fondul acela de sponsorizare.Aha, da.Intrebarea este ce firme si prin intermediul cui pentru ca, noi le putem cumpara acele abonamente din fondul de sponsorizare, doar ca ele trebuie sa ajunga la cineva in baza unui contract, acuma ca cine in luna mai, in iunie expira, asa ca... (neinteligibil)...Practic, arata DNA, Horvath ar fi pretins remiterea unor foloase materiale necuvenite in cuantum de 20.000 lei, pentru finantarea achizitionarii abonamentelor, dorind ca acestea sa fie cumparate pana la data alegerilor locale - 5 iunie 2016, pentru a fi distribuite voluntarilor.Da, da. Prind bine oricate, pentru ca...(Vorbeste cu cineva la telefon: Salut, salut. As avea o intrebare, noi suntem parteneri cu Electric Castle, asa-i? Si, si cu Untold? Cu Untold nu. Bine. Noi avem bilete, putem obtine bilete? Mie 30 de bucati imi trebuie. Tocmai despre asta ar fi vorba sa le cumparam, deci nu din cele pe care tu deja le-ai promis pentru uz intern, ci sa le cumparam. Na, dar nu murim noi din atata! Bine, multumesc mult. Salut.) (n.n. discuta cu o alta persoana: Salut, pot sa te sun putin mai incolo? Alo? Alo?... Da, da, cand ajunge? Te sun mai incolo, eventual il sun pe el fiindca am vazut ca m-a sunat, il sun inapoi. Bine? Mersi mult, mersi! Pa!)Deci, nu are nici o legatura cu ceea ce noi am achizitionat deja.Da, da.Asadar, chiar daca nu avem bilete, la preturi promotionale cat costa un bilet? Promitem...350 de lei, destul de multi bani.350 x 30 este cam 10.000 de lei, da? Da? Si celelalte, tot aproximativ atat, deci in total aproximativ 20 de mii de lei, in prima faza. Asta o rezolvam, fara nici o problema. Serios, prieten de familie asa ca, data? Termen?Pai, pana pe 5 iunie ar fi bine ca sa nu asteptam sa le putem distribui, sunt aici si...Bine, vor fi pana pe data de 5 iunie.Multumesc foarte, foarte frumos.Cu foarte mare placere.In acest moment, fiind multumita de faptul ca Fodor a acceptat solicitarea formulata, viceprimarita Horvath promite ca daca o sa fie primar o sa faca totul.Daca voi fi primar fiindca... (neinteligibil).. daca voi fi primar, voi face totul...Sigur, sigur. Este deja pentru mine, foarte mare lucru, ca ma pot adresa tie, ori de cate ori e nevoie si ma ajuti de fiecare data.Ma straduiesc. M-am straduit sa invat toate lucrurile, ca sa pot sfatui pe oricine imi cere sfatul, macar de unde sa inceapa.Sigur, din toata inima, asa ca considera rezolvata problema.Multumesc si eu sper ca voi fi acolo. Mi-ar place foarte mult sa mai pot sta patru ani. Am spus ca accept, am si expertiza acumulata si timp de patru ani, vreau sa - nu as vrea sa plec si sa constat ulterior ca in urma mea se darama totul.Cei doi discuta si despre sansele Annei Horvath de a fi aleasa edil.Care sunt premizele?Pai Boc sta prea bine, sta foarte bine.Da? Ceea ce inseamna ca?Ceea ce inseamna ca el 60 de procente... (neinteligibil)... experienta a demonstrat ca exista un echilibru pe cai mari si tuturor le spune ca el vrea sa continue cu mine, oricat chiar daca nu va avea nevoie de voturile consilierilor nostri, el tot vrea sa lucreze pe mai departe cu mine si etc., doar ca nu va mai avea aceeasi forta.Bine ca eu am o relatie interumana, cvasibuna cu el, dar oricum este altceva daca este si nevoit de sustinerea ta. Asa ca, eu le tin pumnii tampitilor astora de la PSD, asa cum sunt ei - ca nu vrei sa stii ce consilieri au, fereasca Dumnezeu - dar le tin pumnii sa scada putin sub 50.Eu am asistat la o discutie in familie, cu privire la candidati si intrebarea de pe buzele tuturor a fost: Este altul mai bun? Nu. Atunci? Directia este; daca nu are un contracandidat, despre care sa existe garantii ca-i mai bun, atunci sa fie tot el.Da, stiu ca aceasta este logica care functioneaza. Si noua, ca echipa de consilieri... (neinteligibil)... nu trebuie sa facem nimic mai mult decat sa reusim sa mobilizam acel lot de 30 de mii de votanti clujeni maghiari care n-au iesit din casa si nu au votat. La precedentele alegeri au iesit 15 din 48 de mii, doua mii au votat pentru candidatul PNMT si acum, avand in vedere ca candideaza si Balazs, figuri cunoscute, care au fost foarte implicati si in campania din 2012, ma refer la Dezso, la Illyes Szilard, au plecat de aproximativ doi ani. Balazs este candidatul Bisericilor, pentru ca asa am convenit sa aiba si cultele un candidat...