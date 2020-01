UDMR vrea anticipate ca Orban "sa guverneze stabil", dar il da jos daca face locale in 2 tururi

"Vom vota motiunea de cenzura impotriva acestui Guvern"

"Suntem pregatiti sa mergem oricand in fata alegatorilor nostri. Daca este necesar, putem cere increderea comunitatii noastre chiar maine. Prin urmare, recomandam ca alegerile anticipate sa fie inainte de cele locale. Astfel ar trebui sa avem alegeri parlamentare anticipate in 14 iunie, iar alegeri locale in 21 iunie", au anuntat reprezentantii UDMR sambata dupa amiaza, la finalul sedintei Consiliului Reprezentantilor Unionali care a avut loc la Cluj.Oficialii formatiunii maghiare justifica sustinerea pentru alegerile anticipate aratand ca "acest pas este necesar deoarece actualul Guvern nu are majoritate in Parlament si poate guverna prin ordonante de urgenta si asumarea raspunderii"."Este nevoie de o guvernare stabila. Alegerile parlamentare anticipate nu numai ca ofera tarii o jumatate de an de castig, ci si oportunitatea de a incepe sa ne dezvoltam fara intarziere, deoarece din 2012 suntem intr-o continua criza guvernamentala, 9 guverne s-au perindat la conducerea tarii de la caderea Guvernului Ungureanu", arata reprezentantii UDMR.Cand vine vorba de alegerile in doua tururi, reprezentantii UDMR sunt mai putin dornici sa vina in fata alegatorilor. Ei considera ca astfel ar putea pierde intre 15 si 20 la suta dintre primariiUDMR se opune cu fermitate schimbarii legii electorale si introducerii celui de-al doilea tur de scrutin pentru alegerea primarilor, intrucat aceasta nu ar fi in interesul formatiunii politice,care ar pierde pana la 20 dintre primari."UDMR nu se va alia cu PSD, dar va colabora cu toti cei care sunt impotriva introducerii alegerii primarilor in doua tururi. Vom vota motiunea de cenzura impotriva acestui Guvern, care nu a reusit sa-si respecte promisiunea si se pregateste sa modifice legea electorala prin asumarea raspunderii.Prin introducerea alegerii primarilor in doua tururi putem pierde pana la 15-20 la suta dintre primarii nostri, ceea ce nu este in interesul comunitatii noastre", au transmis oficialii UDMR la aceeasi sedinta.In cadrul sedintei, UDMR si-a asumat de asemenea strangerea a 200.000 - 220.000 de semnaturi pentru sustinerea initiativei cetatenesti privind "protectia regiunilor nationale, al carei scop este ca Uniunea Europeana sa acorde o atentie speciala Tinutului Secuiesc si regiunilor similare, si sa sprijine convergenta economica a acestora", anunta oficialii formatiunii maghiare.