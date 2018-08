Liceul romano-catolic din Targu-Mures isi reia cursurile, asa cum a promis Dragnea maghiarilor

Ziare.

"Ministerul Educatiei a emis joi, 9 august, ordinul prin care este acordata autorizatia de functionare provizorie Liceului romano-catolic din Targu Mures. Este o veste buna, deoarece Ministerul Educatiei a acordat, astfel, personalitate juridica unitatii de invatamant de stat, care astfel isi poate relua activitatea chiar la inceputul acestui an scolar.Prin decizia luata joi, Ministerul Educatiei a aprobat toate nivelurile de invatamant si specializarile existente in structura de scolarizare initiala. Legea si regulamentul prevad, de asemenea, ca administratia locala din Targu Mures trebuie sa includa, de drept, noua institutie de invatamant in reteaua scolara", anunta reprezentantii UDMR, printr-un comunicat de presa remis vineri.Ei spun ca, in zilele urmatoare, se vor intalni cu reprezentantii Bisericii Romano-Catolice, cu profesorii liceului si cu membrii comitetului de parinti, iar ulterior, presedintele Uniunii, Kelemen Hunor, va organiza o conferinta de presa in legatura cu pasii administrativi si procedurile demersurile care urmeaza sa fie aplicate."Dupa cum se stie, UDMR a incercat sa infiinteze Liceul romano-catolic din Targu-Mures prin procedura legala. Din cauza contestatiei inaintate la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) de partidele de opozitie, Parlamentul nu a reusit sa restabileasca functionarea normala, in conditii legale a institutiei de invatamant; prin urmare, Uniunea a apelat la Guvern pentru rezolvarea acestui caz.Prin hotarare de guvern au fost modificate mai multe articole de lege discriminatorii si inexacte. Astfel, dupa decizia de joi,Anterior ordinului ministerial emis joi a fost adoptata si o alta hotarare care prevede ca Liceul Bolyai Farkas din Targu Mures sa coordoneze procesul de infiintare al noii unitati de invatamant", adauga UDMR.In luna februarie, Senatul, in calitate de for decizional, a adoptat proiectul legislativ al UDMR pentru infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mures, cu predare exclusiv in limba maghiara.Legea a fost atacata la Curtea Constitutionala de catre PNL si PMP, iar in martie CCR a decis ca actul normativ este neconstitutional. Amintim ca anul trecut Liviu Dragnea a vorbit la telefon cu Viktor Orban si i-a promis ca rezolva situatia de la Targu Mures