Scandalul de la Valea Uzului. Guvernul Ungariei i-a trimis lui Dancila o nota de protest. UDMR se va adresa institutiilor internationale

Informatia a fost transmisa de Levente Magyar, secretarul de stat din Ministerul ungar al Afacerilor Externe si Comertului Exterior, responsabil de relatia cu Parlamentul, pentru agentia ungara de presa MTI In document, Guvernului Romaniei i se cere sa investigheze amanuntit cazul si sa respecte angajamentele internationale in aceasta privinta.Levente Magyar considera ca este inacceptabil faptul ca Romania tolereaza asemenea atrocitati, care "in barbarismul lor" evoca cea mai dura provocare a maghiarilor.Acesta sustine ca, daca Romania nu a putut opri evenimentele, macar sa ofere explicatii "celor cateva sute de mii de cetateni maghiari jigniti in identitatea lor".Si presedintele UDMR, Kelemen Hunor, considera un act de vandalism si barbarie ceea ce s-a intamplat in Valea Uzului si a sustinut ca formatiunea sa va sesiza forurile internationale."A fost un act de vandalism, de barbarie, sa intri in cimitir, sa-i ataci pe cei care se roaga acolo, sa rupi gardul, sa rupi poarta, sa rupi crucile din pamant, sa arunci cu piatra, spunand ca tu vii sa comemorezi eroi, care la 10-12 kilometri, intr-un alt cimitir in Poiana Uzului, sunt intr-adevar ingropati, un cimitir uitat.A fost o provocare pusa la cale de cateva organizatii nonguvernamentale, plus cativa preoti, plus fosti militari in rezerva, inclusiv generalul Chelaru, fosti europarlamentari, care au fost acolo, s-a vazut ca era o coordonare foarte-foarte precisa de a ataca oamenii care au format un lant.E inacceptabil ceea ce s-a intamplat. Romania ieri a aratat fata adevarata, modelul european de protectie a minoritatilor, asta este fata adevarata a Romaniei in 2019", a spus Kelemen Hunor, la RFI Romania Amintim ca, joi, peste 1.000 de maghiari au format un lant uman in fata Cimitirului Eroilor din Valea Uzului pentru a nu permite accesul la manifestarile care sunt organizate de Ziua Eroilor de mai multe asociatii romanesti.La fata locului au venit mai multi jandarmi si politisti. Mai multi cetateni romani aflati in preajma cimitirului pentru a sarbatori Ziua Eroilor au rupt cordonul de jandarmi si au patruns in cimitir. La randul lor, maghiarii care au format un lant uman au inceput sa se retraga.Apoi, Jandarmeria a transmis ca nu au existat violente intre participanti sau intre participanti si fortele de ordine.