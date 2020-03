UDMR vrea amanarea alegerilor locale pana in toamna. Legea se adopta in 2-3 saptamani

LIVE

Ziare.

com

Liderul partidului, Kelemen Hunor, spune ca prioritatile momentului sunt sanatatea populatiei si salvarea economiei, in contextul pandemiei de coronavirus."Alegerile locale nu trebuie considerate, in acest moment, o prioritate. Legea spune ca, in caz de catastrofa naturala, prin lege organica, alegerile pot fi amanate. Propunerea noastra este amanarea alegerilor locale cu o jumatate de an, pana in luna octombrie. Nu este nicio problema, se lucreaza la un proiect de lege in acest sens si se va vota in ambele Camere ale Parlamentlui in doua-trei saptamani, acum nu trebuie sa ne gandim la alegeri.Din punctul meu de vedere, in iunie nu pot fi organizate alegeri locale in Romania in conditii normale, astfel ca noi vom sustine si vom vota amanarea acestora cu sase luni. Prioritatea numarul unu este sanatatea fiecaruia, sanatatea populatiei, si incetinirea raspandirii coronavirusului, iar prioritatea numarul doi este economia", a declarat Kelemen Hunor pentru Mediafax.La randul sau, intr-o interventie telefonica la Digi24, senatorul UDMR Cseke Attila a spus ca alegerile locale trebuie scoase de pe agenda publica."Alegerile locale trebuie scoase de pe agenda publica, agenda politica. Propunem ca alegerile locale sa aiba loc la sfarsitul lui septembrie, inceputul lunii octombrie. Speram ca, pana atunci, lucrurile sa fie linistite, pentru ca altfel trebuie sa intram intr-o procedura pre-electorala si nu mai e cazul acum sa incepe o pre-campanie electorala (...)Legea spune ca mandatul alesilor locali poate fi prelungit prin lege organica, in situatie de catastrofa naturala sau in situatie de urgenta, cum suntem acum, si trebuie sa existe un proiect legislativ in acest caz, ca alegerile sa fie un subiect inchis. Sunt mult mai importante sanatatea publica si economia", a declarat senatorul UDMR.Intrebat daca au fost discutii si cu celelalte partide in acest sens, Attila a raspuns afirmativ."A fost o discutie, din ce stiu eu, a presedintelui UDMR cu alti lideri politici. E o chestiune care poate fi buna pentru toata lumea. Prioritatea nr. 1 este sanatatea, apoi economia. Sper ca aceasta chestiune sa fie inteleasa de toata lumea.Autoritatile locale care sunt implicate in masurile impuse de situatia de urgenta declarata trebuie sa aiba un mandat pe care il stiu, cu atributii depline, nu sa se gandeasca acum ca in iunie le expira mandatul", a adaugat Cseke Attila.