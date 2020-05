Camera Deputatilor a respins proiectul de Cod administrativ initiat de UDMR

Ziare.

"A castigat Romania, a pierdut PSD. La solicitarea presedintelui Klaus Iohannis si a PNL, comisiile parlamentare au dat rapoarte si avize negative, la propunerea UDMR de oficializare a obligativitatii folosirii limbii maghiare in Ardeal si de arborare a drapelului Ungariei si a steagului asa-zisului Tinut Secuiesc. Astazi, la solicitarea deputatilor PNL in Camera Deputatilor, acest proiect anti-romanesc sustinut de UDMR cu sprijinul PSD, a fost respins", a afirmat, miercuri, liderul deputatilor PNL, Florin Roman.Potrivit acestuia, acest lcuru a fost posibil "in urma interventiei ferme a presedintelui Klaus Iohannis, care a determinat Parlamentul, ca si saptamana trecuta, sa acorde un vot de respingere unui alt proiect anti-romanesc, cel al asa-zisului Tinut Secuiesc, promovat de UDMR cu sprijinul PSD"."PNL a respins si va respinge si pe viitor orice proiect de lege care vizeaza enclavizarea sau federalizarea Romaniei, orice proiect care vizeaza incalcarea prevederilor constitutionale ce reglementeaza unitatea si suveranitatea statului roman. Pamantul romanesc nu poate fi subiect de troc politic intre PSD si UDMR", a mai transmis Roman.Proiectul fusese adoptat tacit de catre Senat.