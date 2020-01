Cseke Attila (UDMR): Alegerile anticipate ar stabiliza viata politica din Romania

Ziare.

Referitor la motiunea de cenzura care va fi depusa azi de PSD , Cseke Attila spune ca UDMR o sustine pentru ca este o chestiune de principiu, legata de modificarea legislatiei electorale cu putin timp inainte de alegeri."Este o sustinere pe un principiu, pe acel principiu al nemodificarii legislatiei electorale cu patru luni inainte de alegerile locale. Nu este un parteneriat, nu este o alianta, nu este o coalitie cu cineva impotriva cuiva, este un punct de vedere arhicunoscut al UDMR, pe care il sustinem in continuare, de a nu modifica legislatia electorala cu patru luni inainte de alegeri", a declarat senatorul pentru RFI Romania.Cseke Attila a mai spus ca nu e usor sa ajungi la anticipate, dar ar fi solutia care ar stabiliza tara."Intrebarea este daca aceasta criza politica, pentru ca este o criza politica, se doreste a fi rezolvata sau nu. Evident ca PNL nu poate sa voteze impotriva propriului Guvern, asta au mai facut-o altii, oarecum s-au mai facut si de ras. Trebuie vazut daca in alte formatiuni politice sau in categoria independentilor sunt destui sustinatori ai motiunii, pentru a putea trece aceasta motiune (...)Nu este usor sa ajungi la alegeri anticipate, dar aceasta chestiune poate fi incercata si noi credem ca aceasta ar fi solutia care ar stabiliza viata politica din Romania", a adaugat acesta.Citeste mai multe despre Cseke Attila: Suntem optimisti in privinta motiunii de cenzura, dar nu este o alianta cu PSD pe site-ul RFI Romania