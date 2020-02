Romania are sanse sa primeasca, in mai, invitatia de a adera la OCDE

Ziare.

"Din discutiile pe care le-am avut cu secretarul general Angel Gurria, pot sa spun ca. Consider ca este de importanta majora pentru Romania. Pentru noi, delegatia romana, scopul a fost de a prezenta pozitia Romaniei, potrivit careia suntem in totalitate pentru aderare la acest organism, indiferent de eventualele instabilitati politice, constienti de importanta majora a calitatii de membru.In urma discutiei, am reafirmat angajamentul politic fata de obiectivul major al aderarii la OCDE, spunand ca intruneste un larg consens al societatii romanesti. Pe de alta parte, am evidentiat faptul ca Romania este cea mai pregatita candidata europeana pentru a fi acceptata si am solicitat sprijinul secretarului general pentru luarea acestei decizii", a declarat, vineri, in conferinta de presa, presedintele Comisiei de politica externa din Camera Deputatilor, Biro Rozalia.Ea a participat impreuna cu alti doi parlamentari la aceasta reuniune semestriala, ce a avut loc la Paris in perioada 24 - 26 februarie.In conditiile in care Romania nu este inca membru al OCDE, avand doua solicitari de aderare in acest for, in anul 2004 si recent in 2016, scopul delegatiei Romaniei a fost intalnirea cu secretarul general al OCDE, Angel Gurri, care este si presedintele Consiliului de Ministri."Nu suntem inca membri fiindca economia noastra nu corespunde. Tarile membre au o economie foarte solida, puternica, unde legile pietei sunt foarte stabile si functionale, iar mecanismul fiscal este unul predictibil. Or, acestea doua din urma lasa mult de dorit in Romania. Fiscalitatea nici pe departe nu este predictibila. Se schimba tot la jumatate de an sau mai repede", a afirmat Biro.La randul sau, Gurria a mentionat ca, in mai, la Paris va avea loc o conferinta ministeriala care poate sa ia decizia de a incepe procesul de largire. Tarile care solicita sa intre in OCDE sunt Romania, Croatia, Slovenia, Brazilia si Argentina."Avand in vedere obiceiul nescris ca vor fi incluse un stat din Europa, care speram sa fie Romania si unul din afara Europei, vazand pozitia recenta a presedintelui Donald Trump care afirma, in scrisoarea lui catre secretarul general al OCDE, ca SUA sprijina Brazilia, eu cred ca discutiile se vor purta pentru un tandem Romania-Brazilia," a opinat Biro Rozalia.Avantajele unui stat membru OCDE, a mentionat ea, se refera, in primul rand, la ratingul de tara care creste imediat, fiind o zona cu mai mare siguranta pentru investitori; schimbul de expertiza ce se realizeaza intre tarile cu economie puternica ar fi foarte benefic pentru Romania si nu in cele din urma, se poate promova potentialul economiei romane in cadrul acestei structuri internationale, "singura, de fapt, unde am putea sa stam la aceeasi masa cu marile puteri economice".