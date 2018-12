Tanara filmata in timp ce incerca sa dea foc steagului Ungariei arborat langa sediul UDMR Bihor

Ziare.

com

In imagini apare o tanara care incearca sa dea foc cu o bricheta steagului Ungariei, arborat langa sediul UDMR Bihor.Persoana care o filmeaza reuseste sa o convinga pe tanara sa renunte la aprinderea steagului.Imaginile au fost postate duminica pe Facebook de catre organizatia UDMR Bihor, care sustine ca au fost filmate in noaptea de sambata spre duminica. Reprezentantii organizatiei scriu: "Unii nu sunt capabili sa convietuiasca in pace".Potrivit acestora, tanara a incercat sa dea foc steagului ungar, dar nu a reusit pentru ca a fost oprita de tanarul care o filma.De asemenea, reprezentantii UDMR Bihor sustin ca in ultimele patru luni s-au inregistrat patru incidente legate de steagul Ungariei si au depus de fiecare data plangeri oficiale. Zona are supraveghere video, insa Politia nu a cerut vreo inregistrare, sustine aceeasi sursa, astfel ca nici autorii nu au fost prinsi.Reprezentantii UDMR Bihor au pregatit plangerea si in acest ultim ca si sustin ca o vor depune la Politie luni.