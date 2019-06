UDMR se plange de Romania la Consiliul Europei in scandalul Valea Uzului

Ziare.

Potrivit unui comunicat de presa al uniunii, in cadrul sesiunii plenare a Adunarii Parlamentare a CE din 24-28 iunie, UDMR a atras atentia partenerilor internationali asupra "aspectelor de incalcare a drepturilor minoritatilor in cazul evenimentelor din Valea Uzului".Korodi Attilaa spus ca, desi Romania se considera mereu un exemplu in gestionarea situatiei minoritatilor nationale, nu aceasta este realitatea perceputa de comunitatea maghiara din Romania."Romania, chiar si in prezent, considera minoritatile care traiesc aici un factor de risc pentru siguranta nationala, de aceea, si legile tarii sunt aplicate cu dubla masura in cazul nostru: au existat o serie de incalcari de lege in cimitirul din Valea Uzului, mai mult, seria incalcarilor este continuata tocmai de institutiile statului care continua sa ignore legile tarii.Maghiarii din Transilvania nu doresc altceva decat ca legea sa se aplice in mod egal pentru toti, atunci cand drepturile, demnitatea, imaginea comunitatii maghiare sunt afectate", a declarat Korodi Attila, liderul grupului UDMR din Camera Deputatilor, la Strasbourg.El a prezentat, totodata, si rezumatul scrisorii in care este descrisa situatia din Valea Uzului si careia i-au fost anexate materiale foto si video despre evenimentele din 6 iunie.A.G.