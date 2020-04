UDMR il acuza pe Vela ca pune in pericol toata tara: Premierul sa-i ceara sa anuleze protocolul cu BOR

Ziare.

com

Formatiunea atrage atentia ca relaxarea restrictiilor este extrem de periculoasa in aceste momente, pentru ca ar putea fi urmata de o crestere drastica a numarului de infectii si decese."Prin noile decizii anuntate, ministrul de Interne se pregateste, practic, sa anuleze toate rezultatele obtinute pana in prezent prin introducerea masurilor de prevenire si combatere a epidemiei. Marcel Vela ignora starea de urgenta declarata de presedinte, masurile de sanatate publica impuse de propriul Guvern si pune, astfel, in pericol toata tara si siguranta populatiei.In mod cert,. De asemenea, acordul dintre MAI si BOR ar diminua eforturile din ultimele luni ale unei tari care se pregateste sa se redreseze economic in aceasta situatie de o gravitate fara precedent", se arata intr-un comunicat transmis miercuri de UDMR.Potrivit sursei citate, asta ar insemna prelungirea starii de urgenta, mentinerea masurilor restrictive si intarzierea reluarii activitatilor economice.In plus, UDMR acuza ca masura este discriminatorie, pentru ca nu a fost luata si pentru credinciosii catolici (cum sunt maghiarii), care au sarbatorit Pastele pe 12 aprilie: "Este cu atat mai regretabil acum, cand solidaritatea sociala si responsabilitatea reciproca trebuie sa fie definitorii".In fine, formatiunea ii cere premierului Ludovic Orban sa nu sustina demersul lui Vela si, prin urmare, sa ii solicite sa anuleze protocolul.. Consideram ca nu exista nicio justificare pentru o astfel de masura acum, la o luna dupa declararea starii de urgenta si in momentul prelungirii acesteia.Paste binecuvantat tuturor! Speram ca, pentru binele lor si al familiilor, dar si pentru al oamenilor din toata tara,", se mai arata in comunicatul citat.Amintim ca ministrul de Interne a sustinut o declaratie de presa, marti seara, in care a explicat cum vor lua romanii Sfintele Paste si Lumina de Inviere: reprezentantii MAI vor ajuta la impartirea Sfintelor Paste si a Luminii sfinte catre toate bisericile din tara.Romanii vor putea merge, organizat, "la fel cum merg la supermarket", sa ia painea binecuvantata de la biserici, vineri si sambata intre orele 7-17, a mai precizat, intre altele, Marcel Vela.A.D.