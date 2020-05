UDMR nu crede ca Guvernul trebuie demis si nu vrea la guvernare

Ziare.

"UDMR nu crede ca Guvernul Orban trebuie demis si nici nu suntem interesati de o formula posibila in acest moment. Afirm categoric ca UDMR nu este implicat nici macar cu gandul in eventuala demitere a Guvernului. Noi credem ca acest guvern trebuie sa-si duca mandatul pana la capat, pana la desfasurarea alegerilor parlamentare, atunci cand ele vor avea loc", a afirmat Cseke Attila.Potrivit acestuia, PNL a cunoscut, la preluarea mandatului, care sunt premisele guvernarii."PNL si-a dorit foarte mult sa guverneze, a cunoscut premisele guvernarii, conditiile in care mandatul Executivului se va desfasura - toate acestea erau cunoscute la formarea Guvernului. Eram in acel moment in stadiul evident premergator pandemiei de coronavirus. Se stia ce sustinere poate avea Guvernul de-a lungul mandatului sau in Parlament. Guvernul a fost votat si noi credem ca acest Guvern trebuie lasat sa guverneze si sa-si duca mandatul pana la capat, care inseamna desfasurarea alegerilor parlamentare, atunci cand vor avea loc - in toamna sau mai tarziu", a aratat liderul senatorilor UDMR.