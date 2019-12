UDMR propune legi menite sa ajute familiile mari: Tichete trusou pentru nou-nascuti, concediu pentru bunici, facilitati la cumpararea unei masini

Ziare.

"UDMR a inregistrat, la Camera Deputatilor, un pachet legislativ pentru sustinerea familiilor mari. Propunerile sunt prima parte a unui pachet complex de legi concepute sa vina in sprijinul parintilor si al copiilor, pe patru domenii.Propunerile au fost elaborate de catre deputatul UDMR, Csep Eva Andrea, secretar al Comisiei pentru munca si protectie sociala din Camera Deputatilor. Propunerile pot intra in vigoare dupa un vot favorabil in Parlament", anunta formatiunea.Conform legii adoptate recent, elaborate de UDMR, angajatii au dreptul, in prezent, la patru tipuri de tichete: tichetele de masa, tichetele de vacanta, tichetele cadou si tichetele culturale. Initiativa nou-inregistrata ar extinde aceste beneficii, introducand doua tipuri noi de tichete: tichetele trusou pentru nou-nascuti si tichetele junior.Familiile ar beneficia, o singura data la nasterea fiecarui copil, de trusoul pentru nou-nascuti, in valoare de cel mult 1.500 de lei. Sprijinul va putea fi folosit exclusiv pentru achizitionarea produselor de ingrijire primara si imbracaminte pentru nou-nascuti.Tichetele junior nu pot depasi suma de 250 de lei lunar sau suma de 700 de lei ocazional si vor putea fi folosite de catre parinti pentru achitarea serviciilor educationale destinate copiilor, a taberelor scolare sau pentru achizitionarea manualelor.Proiectul de lege prevede un sprijin din partea statului, de cel mult 35.000 de lei, pentru acele familii mari, care ar cumpara o masina de familie cu cel putin 7 locuri. Daca propunerea UDMR va fi adoptata, programul va incepe pe 1 iulie 2020 si va fi disponibil pentru familiile cu cel putin 3 copii.Proiectul de lege elaborat de UDMR ofera posibilitatea unuia dintre parinti sa solicite angajatorului cel mult 5 zile libere pe an, in cazul in care este nevoie sa-si duca copilul la consultatii medicale. In prezent, legea prevede o singura zi libera pentru asemenea situatii.Modificarea legislativa initiata de UDMR ar oferi unuia dintre bunici posibilitatea de a beneficia de concediul pentru cresterea nepotului sau a nepoatei, daca acesta nu este pensionar, si in cazul in care parintele revine la locul de munca inainte de trecerea celor doi ani de concediu pentru cresterea copilului.