UDMR propune romanilor sa-si mute mortii din Valea Uzului

"Ministerul Apararii trebuie, prin Oficiul National, sa identifice foarte exact cati eroi romani sunt acolo si Ministerul Apararii, conform obligatiilor legale, sa creeze conditiile optime, creand, daca este necesar, o noua parcela pentru acesti eroi. (...) aceste cruci de beton (amplasate de Primaria Darmanesti - n.red.) sunt puse acolo ilegal - spune Inspectoratul de Stat in Constructii, spune prefectul judetului Bacau, spune Ministerul Culturii, spune Ministerul Apararii.Deci aceste cruci nu pot ramane asa acolo, pentru ca au fost comise niste ilegalitati, dar, da, daca Ministerul Apararii, prin datele pe care le are la dispozitie, spune ca este nevoie, atunci este normal - toate popoarele ar trebui sa aiba loc de cinstire a eroilor si atunci sa creeze o parcela romaneasca", a declarat Attila Korodi, la DigiFM.Vezi si Scandalul de la Valea Uzului. Guvernul Ungariei i-a trimis lui Dancila o nota de protest. UDMR se va adresa institutiilor internationale Argumentele deputatului vin dupa ce, joi, a avut loc un moment tensionat in Valea Uzului. Peste 1.000 de maghiari au format un lant uman in fata Cimitirului Eroilor din Valea Uzului pentru a nu permite accesul la manifestarile care sunt organizate de Ziua Eroilor de mai multe asociatii romanesti.La fata locului au venit mai multi jandarmi si politisti. Mai multi cetateni romani aflati in preajma cimitirului pentru a sarbatori Ziua Eroilor au rupt cordonul de jandarmi si au patruns in cimitir. La randul lor, maghiarii care au format un lant uman au inceput sa se retraga.