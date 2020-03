Un senator UDMR s-a ales cu permisul suspendat dupa ce nu a acordat prioritate Politiei

Ziare.

Reprezentantii IPJ Harghita au declarat, vineri, ca din cauza unui sofer care nu a acordat prioritate a fost evitat in ultima clipa un accident intr-un sens giratoriu din Miercurea Ciuc."Un conducator auto a fost amendat, vineri, cu suma de 580 de lei si i s-a suspendat dreptul de a conduce pentru 30 de zile pentru neacordare de prioritate. Acesta a intrat intr-un sens giratoriu din Miercurea Ciuc fara sa acorde prioritate unor autospeciale ale Politiei si ale ISU care se aflau in misiune si circulau cu semnale acustice si luminoase in functiune. A fost evitat in ultima clipa un accident", au spus politistii harghiteni.Surse judiciare au declarat, pentru Mediafax, ca soferul sanctionat este senatorul UDMR de Harghita, Tanczos Barna.