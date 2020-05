9 lucruri de tinut minte dupa ce autonomia Tinutului Secuiesc a fost adoptata de deputati, dar respinsa de senatori

1. UDMR vrea autonomia Tinutului Secuiesc

2. Nu a fost vorba despre un accident politic

Foto: site Senat

3. Consiliul Legislativ: Proiectul contravine Constitutiei, legislatiei UE si dreptului international

Propunerea legislativa "vizeaza, practic, crearea unei entitati statale distincte, paralela cu statul national unitar roman"

Propunerea are un continut "aproape identic" cu cel al propunerii legislative din 2018, avizata negativ de CL (si respinsa apoi de Parlamentul Romaniei, n.red.), si cu precedentele

Propunerea "contravine flagrant ordinii constitutionale a statului roman". Potrivit Constitutiei, Romania este "stat national, suveran si independent, unitar si indivizibil"

"Niciun grup si nicio persoana nu pot exercita suveranitatea in nume propriu", asa cum prevede proiectul UDMR

Judetele sunt "singurele unitati administrativ-teritoriale recunoscute de Legea fundamentala a tarii"

Autonomia poate fi "numai administrativa si financiara, si ea nu poate avea la baza criterii etnice, lingvistice sau teritoriale (regionale)"

Prevederile proiectului incalca prevederile Constitutiei referitoare la "valorile fundamentale ale statului roman" cum ar fi drapelul Romaniei, Ziua Nationala sau imnul, stema si sigiliul roman

4. Nu trebuia asteptat punctul de vedere al Guvernului

5. Orice parlamentar poate depune orice proiect vrea

6. Un proiect respins prin vot de catre Parlament mai poate fi depus inca o data si inca o data....

7. Problema e deja rezolvata - constitutional

8. De ce continuam sa fim ingrijorati

9. Disputa politica va continua

Ziare.

com

Scandalul s-a stins pentru moment, chiar daca iesirea nervoasa a presedintelui Klaus Iohannis a starnit reactii aprinse pe scena politica din Romania, dar si din Ungaria. Totusi, e bine sa subliniem apasat cateva lucruri despre care s-a vorbit mult prea putin in acest context si de care ar fi bine sa tinem cont de acum inainte.In primul rand, alegatorii trebuie sa stie si sa tina minte ca toti cei 9 senatori UDMR au votat in favoarea autonomiei Tinutului Secuiesc, mai exact impotriva respingerii proiectului. Chiar daca unii vor spune ca era de asteptat din partea lor, informatia este importanta daca privim in perspectiva: Va veni momentul cand PNL sau PSD sau USR vor avea mare nevoie de sustinerea UDMR pentru a-si indeplini diverse obiective, fiind dispuse la troc si trecand cu vederea ce s-a intamplat joia aceasta. Tineti minte si, cand mergeti la urne, votati in consecinta.Un alt lucru care merita subliniat este faptul ca autonomia Tinutului Secuiesc revine din timp in timp ca proiect initiat si sustinut de UDMR in Parlament, chiar daca modificarile de la o forma la alta sunt minore, dupa cum subliniaza chiar si Consiliul Legislativ.Astfel,in Parlamentul Romaniei: in 2004, 2005, 2018 si 2019, ultima fiind chiar propunerea legislativa respinsa saptamana aceasta De altfel,a subliniat apasat acest aspect in punctul de vedere trimis, conform Constitutiei, la Parlament.In avizul negativ transmis de Consiliul Legislativ se arata, printre altele, cu multiple argumente de natura juridica si constitutionala, urmatoarele:", este concluzia Consiliului Legislativ, despre care nu s-a vorbit aproape deloc in spatiul public.Chiar daca argumentele legistilor sunt zdrobitoare, proiectul UDMR si-a tarat pasii prin Camera Deputatilor, pana a fost adoptat tacit si a ajuns pe masa Senatului, care l-a respins.Acuzat ca a tergiversat cu intentie respingerea proiectului in Camera Deputatilor, presedintele Marcel Ciolacu (PSD) s-a aparat sustinand ca de vina ar fi fost premierul Ludovic Orban (PNL), care a trimis cu intarziere punctul de vedere al Guvernului pe acest proiect."Nu era obligat sa stea pe loc pentru ca nu a venit punctul de vedere de la Guvern", ne-a explicat"Nu este obligatoriu sa fie asteptat acest punct de vedere.. Si sunt situatii cand nu se tine seama de punctul de vedere al guvernului", a adaugat Augustin Zegrean.Ce mai trebuie sa retinem este faptul ca orice parlamentar poate depune orice proiect, indiferent cat de extravagant sau de imposibil de pus in practica ar fi, Parlamentul fiind obligat sa deruleze procedura pana la capat.De exemplu, presupunand ca un deputat depune un proiect absurd prin care cere, sa zicem, alipirea Romaniei la ... Marea Neagra, proiectul respectiv trebuie sa treaca prin cele doua camere parlamentare, pana la final."Da. E obligatoriu, pentru ca parlamentarul are drept de initiativa legislativa", a admis Augustin Zegrean.Chiar si daca e evident ca proiectul incalca clar Constitutia, asa cum se intampla in cazul autonomiei Tinutului Secuiesc?"Chiar daca. Pentru ca cine e apt sa spuna ca un act e neconstitutional? Doar Curtea Constitutionala poate spune ca e neconstitutional. Sigur ca si Parlamentul il poate respinge ca neconstitutional. Si Consiliul Legislativ le poate atrage atentia parlamentarilor ca e neconstitutional. Dar nu poate nimeni sa respinga 'de pe scaun', cum se spune in justitie, un proiect de lege. ElSi au fost o multime de proiecte de legi stupide facute de-a lungul anilor. Am ras si le-am respins in plen, si asta a fost. Iar cand eram eu in Parlament, toate proiectele astea hazlii erau puse intr-o zi, cand se respingeau rand pe rand, conform procedurii. Era o sedinta de respingere", ne-a mai explicat Augustin Zegrean.De asemenea, e important sa retinem ca nimic nu impiedica un parlamentar sau un partid sa revina cu proiecte care au fost respinse definitiv, o data sau de mai multe ori, cum e cazul de fata."Este acelasi proiect. Pe care il pot depune pentru ca regulamentele dau voie ca un proiect depus intr-o sesiune sa fie readus in discutie in alta sesiune. Nu e singurul caz, au fost multe astfel de situatii cand s-a incercat cu diverse legi sa treaca. Si in general este vorba despre proiectele facute de parlamentari, nu de guvern. Proiectele guvernului au de obicei un parcurs scurt.. Eu nu cred ca este un pericol faptul ca acest proiect a trecut prin adoptare tacita. Sa stiti ca sunt foarte multe proiecte care trec prin adoptare tacita. Cine cunoaste viata parlamentara, nu numai de la noi, din toata lumea, stie ca acest lucru se poate intampla, fiindca la Parlament se inregistreaza sute de propuneri in fiecare an", a mai afirmat fostul presedinte al CCR.Intrebat ce parere are despre comentariile publice facute pe tema momentului in care s-a redepus acest proiect, Augustin Zegrean a raspuns: "Am vazut si eu ca se pune in legatura cu implinirea a 100 de ani de la tratatul de la Trianon"."Noi stim ca Ungaria a suportat cu greu tratatul acela, toata lumea stie, si din cand in cand ei isi amintesc si mai flutura steagul. Dar eu nu cred ca mai exista acest pericol la ora aceasta. Ca ei vor e o realitate, dar nu cred ca mai e posibil.", a adaugat acesta.Cat despre faptul ca in ciuda mega-scandalului din aceasta saptamana, PSD si PNL vor continua sa apeleze la parlamentarii UDMR ori de cate ori vor avea nevoie de ajutor, Augustin Zegrean a admis, adaugand: "Si o vor face fara sfiala. Din 1992 incoace cam tot timpul au fost pe la guvernare, intr-un fel sau altul"."Cred ca exageram si noi, si ei. Vreau sa va mai spun un lucru (si cine vrea sa stie stie):. Nu mai sunt tari in Europa care sa dea cate un loc in Parlament pentru fiecare minoritate nationala, indiferent de numarul de membri pe care il are. Si daca nu au suficiente voturi un reprezentant al minoritatii intra in Parlament. Este, ganditi-va ca Franta nu recunoaste nicio minoritate, francezii spun 'noi nu avem minoritati nationale'. Si mai sunt si altii.. Ce vor ei mai mult este o problema politica, despre care se va vorbi mult de aici incolo", a declarat fostul parlamentar si presedinte al CCR.Intrebat care crede ca sunt resorturile temerilor noastre pe acest subiect, Augustin Zegrean a subliniat apasat: "Eu am trait toata viata mea in Ardeal, am prieteni unguri", dupa care ne-a istorisit un episod trait in urma cu aproape 30 de ani."In 1991, impreuna cu inca 5 membri ai Comisiei de redactare a Constitutiei am fost invitati la un institut de federalism. Am intrat la discutii si acolo, pe un ecran in spate, se perindau niste harti, nu am inteles despre ce e vorba. La un moment dat, unul dintre noi (nu are importanta cine) a spus: 'Stati un pic, asta e harta Transilvaniei'. 'Da', ni se raspunde. Si i-am rugat sa puna de la inceput hartile:Retineti, va rog: Transilvania nu era impreuna cu Ungaria, era separata! Erau trecute acolo localitatile - Timisoara, Cluj, Targu Mures etc, cu cati romani fiecare, cati maghiari, cati nemti ... Am intrebat de ce si au zis ca au de facut un lucru in legatura cu minoritatile. Si au inchis prezentarea.Dupa nici un an a inceput Razboiul din Iugoslavia si. Dar, repet, Ungaria nu era pe harta. Nici Cehoslovacia. Era acolo doar harta Transilvaniei.Sunt aproape 30 de ani de atunci, dar", a conchis Augustin Zegrean.Inca un lucru important pe care trebuie sa il retinem este ca aceasta disputa politica va continua mult timp de acum inainte, din diverse motive.De exemplu, cotidianultitreaza vineri: "EXCLUSIV Inca o lege-bomba a fost adoptata tacit. Limba maghiara ar putea deveni limba obligatorie in Ardeal. Comisia Juridica a dat aviz pozitiv" ", scrie jurnalistul Sebastian Zachmann.Prin urmare, sunt deja toate semnele ca acest subiect va fi reincalzit ori de cate ori partidele vor avea nevoie "sa-si arate muschii" in fata alegatorilor. Cu atat mai mult in 2020, un an dublu electoral, cu mize enorme atat pentru cetateni, cat si pentru politicienii de toate culorile.