Ministerul ungar de Externe cere Romaniei sa nu-i mai amendeze pe maghiarii care-si sarbatoresc Ziua Nationala

Ziare.

com

"Astfel de sanctiuni nu sunt demne de o tara a Uniunii Europene si nu au nimic de-a face cu respectul reciproc. Maghiarii nu fac niciun rau Romaniei prin sarbatorirea eroilor lor, nu-i deranjati in demersul lor", a anuntat, intr-un comunicat remis agentiei MTI , Peter Szijjarto.Vicepremierul ungar responsabil pentru politicile nationale a criticat si el, joi, prefecturile din Romania, care au amendat liderii maghiari din Harghita si Covasna, pentru expunerea simbolurilor maghiare, cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni.Pozitia diplomatiei ungare vine dupa ce primarii din orasele Sfantu Gheorghe, Odorheiu Secuiesc si Targu Secuiesc, pentru ca au afisat simboluri ale Ungarieim, care au legatura cu ziua nationala din 15 martie, relateaza agentia MTI "Cu ocazia Zilei noastre Nationale, este inacceptabil si deosebit de scandalos faptul ca utilizarea simbolurilor nationale este pedepsita. In Ungaria este firesc ca minoritatile nationale - cum ar fi romanii din Ungaria - sa-si poata folosi in libertate totala simbolurile lor nationale si minoritare. Aceeasi asteptare exista si in privinta Romaniei", a subliniat vicepremierul Zsolt Semjen.El a mai adaugat ca isi exprima solidaritatea deplina cu maghiarii transilvaneni si cu liderii lor.Miercuri, primarii localitatilor Sfantu Gheorghe, Odorheiu Secuiesc si Targu Secuiesc au fost amendati de Institutia Prefectului cu cate 5.000 de lei ca urmare a utilizarii simbolurilor ungare expuse in cinstea sarbatorii nationale din 15 martie. UDMR organizeaza, joi, manifestari in mai multe localitati din Transilvania, marcand astfel Ziua Maghiarilor de Pretutindeni.Premierul Viktor Orban, aflat inaintea alegerilor de la Budapesta, a trimis un mesaj public, in care spune ca isi doreste ca maghiarii sa traiasca "in Bazinul Carpatic sub semnul tricolorului care simbolizeaza forta, fidelitate si speranta in viitor"Evenimentul central al UDMR, unde sunt prezenti liderii Uniunii si invitati din Ungaria, are loc la Satu Mare, aici fiind programata dezvelirea statuii contelui Szechenyi Istvan, una dintre cele mai importante personalitati ale politicii maghiare.