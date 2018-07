Presedintele PCM, deputat pe listele UDMR, spune ca a cerut "marilor puteri" sa sprijine autonomia teritoriala a maghiarilor

Ziare.

com

Kulcsar a amintit, printre altele, ca in luna decembrie a anului trecut a depus in Parlament un proiect de lege privind Statutul de autonomie a tinutului secuiesc, care, insa, a fost dezbatut si respins de ambele camere.Acesta a precizat ca in scrisoarea adresata ambasadorilor din Bucuresti ale Statelor Unite ale Americii, Rusiei, Frantei, Germaniei, Marii Britanii si Italiei precizeaza ca autonomia teritoriala nu contravine Constitutiei Romaniei si urmeaza un model functional in Europa, cerandu-le, totodata, sa inlesneasca dialogul pe aceasta tema intre reprezentantii comunitatii maghiare si ai statului roman."Am trimis o scrisoare marilor puteri sa ne sprijine pentru obtinerea autonomiei. (...) In scrisoarea pe care am trimis-o saptamana trecuta ambasadorilor marilor puteri am mentionat ca anul trecut am introdus acest proiect, am explicat ce vrem, ce urmarim si mai spun, de asemenea, ca autonomia teritoriala nu incalca Constitutia Romaniei, nu modifica granitele actuale si ca este un model european.De asemenea, cer sprijin ca, pe cai diplomatice, sa incerce sa ne puna fata in fata, la tratative, cu autoritatile romane, iar, daca este posibil, sa ma primeasca la o intalnire ca sa pot explica mai pe larg si mai bine ce vrem si ce gandim. Telul nostru, al comunitatii maghiare, este sa rezolvam problemele pe calea dialogului", a declarat Kulcsar Terza Jozsef.Acesta a tinut sa sublinieze ca, desi proiectul privind statutul de autonomie a tinutului secuiesc nu a obtinut un vot favorabil in Parlament, trebuie remarcat faptul ca a fost sustinut de toti reprezentantii UDMR, care dau dovada de unitate in jurul acestui deziderat.In scrisoarea pusa la dispozitia presei, Kulcsar precizeaza ca ideea autonomiei teritoriale este sustinuta de un numar mare de maghiari din judetele Covasna si Harghita, printr-un referendum neoficial organizat in urma cu cativa ani."Scopul acestei initiative este de a indeplini in mod legal si democratic dorinta de autodeterminare interna a comunitatii care traieste in aceasta regiune, exprimata de atatea ori in ultimele decenii. As dori sa subliniez ca, pe baza exemplelor europene, propunerea se refera la o solutie interna care se bazeaza pe principiul subsidiaritatii, fiind compatibila cu procesul de descentralizare si reforma administrativa a Romaniei, aflata pe agenda politica de ani de zile. In consecinta, autonomia Tinutului Secuiesc nu va incalca integritatea si suveranitatea Romaniei, drepturile si interesele cetatenilor etnici romani care traiesc in Tinutul Secuiesc si nici Constitutia Romaniei", se arata in documentul citat.De asemenea, documentul mai arata ca nici elita politica, nici societatea romaneasca nu sunt pregatite sa participe la o dezbatere detasata, bazata pe argumente, in legatura cu aceasta problema."De aceea va rog sa facilitati, prin intermediul instrumentelor diplomatice aflate la dispozitia dumneavoastra, inceputul unui dialog constructiv cu privire la aceasta problema in Romania. Sunt convins ca solutia propusa pentru Tinutul Secuiesc ar aduce beneficii nu numai locuitorilor acestei regiuni, ci va contribui si la stabilitatea Romaniei si, in consecinta, a regiunii balcanice", se arata in documentul citat.