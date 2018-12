Avocatul Elenei Udrea si Alinei Bica cere oficial eliberarea celor doua. Autoritatile din Costa Rica solicita informatii

Ziare.

Avocatul Elenei Udrea si Alinei Bica a depus vineri o cerere de eliberare la Tribunalul Penal din districtul Pavas, situat la periferia orasului San Jose, informeaza site-ul de stiri AmeliaRueda.com.In acest context, Biroul pentru Evaluare Tehnica si Relatii Internationale (OATRI) din cadrul Ministerului Public din Costa Rica a transmis vineri ca Elena Udrea si Alina Bica sunt in continuare in arest preventiv si ca, pana in momentul difuzarii acestei stiri, Romania nu a anulat solicitarea de extradare."Institutia se va consulta cu autoritatile din Romania pentru a clarifica informatiile despre acest caz", a transmis OATRI.Tribunalul Penal din districtul Pavas, situat la periferia orasului San Jose, a decis pe 3 decembrie admiterea cererii procurorilor de mentinere in detentie preventiva a Elenei Udrea si a Alinei Bica pana la finalizarea procedurii de extradare, informeaza site-ul de stiri AmeliaRueda.com.Inaintea deciziei, Ministerul Public din Costa Rica anunta ca a cerut prelungirea detentiei preventive pana la "finalizarea procedurii de extradare solicitata de Romania".Elena Udrea si Alina Bica au fost retinute pe 3 octombrie de autoritatile din Costa Rica, in baza unor mandate Interpol emise la cererea Romaniei.