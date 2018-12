Elena Udrea si Alina Bica raman in arest preventiv

Ziare.

la finalizarea procedurii de extradare, a decis o instanta judiciara.Tribunalul Penal din districtul Pavas, situat la periferia orasului San Jose, a decis luni dupa-amiaza admiterea cererii procurorilor de mentinere in detentie preventiva a Elenei Udrea si a Alinei Bica pana la finalizarea procedurii de extradare, informeaza site-ul de stiri AmeliaRueda.com.Inaintea deciziei, Ministerul Public din Costa Rica anunta ca a cerut prelungirea detentiei preventive pana la "finalizarea procedurii de extradare solicitata de Romania".Magistratii din Costa Rica au respins constant cererea de eliberare a Elenei Udrea si Alinei Bica, retinute la 3 octombrie.In 2 noiembrie, Un judecator al Tribunalului Penal din districtul Pavas (San Jose) a respins cererea Elenei Udrea de eliberare din detentie preventiva.Cazul Alinei Bica a fost judecat separat, insa decizia a fost similara.Elena Udrea, fost ministru al Turismului, a anuntat pe 17 februarie ca se afla in Costa Rica. In aprilie, Elena Udrea a transmis, prin intermediul avocatilor sai, la procesul "Gala Bute", ca ar avea statut provizoriu de refugiat politic din 21 martie si ca una dintre obligatiile pe care le are este de a nu parasi teritoriul statului Costa Rica..Alina Bica, fost procuror-sef DIICOT, a fost data in urmarire generala in 27 iunie, dupa ce a fost condamnata la patru ani de inchisoare cu executare pentru "favorizarea faptuitorului", in dosarul in care a fost cercetat si Adriean Videanu.Si fostul procuror-sef DIICOT a cerut din luna ianuarie statut de refugiat politic in Costa Rica, dupa cum au anuntat avocatii la proces.