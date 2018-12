Tudor Chirila, dupa decizia ICCJ in cazul Elenei Udrea: Cam asta e tara in care daca nu furi, esti prost

Ziare.

Solistul scrie pa pagina sa de Facebook "cam asta e tara in care daca nu furi, esti prost"."Luati de aici justitie. Asta era ideea si au implinit-o. Sa fie liber la furat pentru ca mereu vor gasi solutia sa amane puscaria. Hotii in libertate. In timpul asta Teodorovici arunca in aer tara cu propunerea lui de noi taxe, bursa cade 20%, vor sa ia si banii din pilonul 2 de pensii. Cam asta e tara in care daca nu furi esti prost", noteaza Chirila pe reteaua sociala.De asemenea, solistul afirma ca "toti condamnatii vor incerca rejudecarea", astfel ca "ca ne intoarcem la punctul 0 adica in anii 90 cand furau linistiti iar noi nu stiam mare lucru"."Sigur, sentintele astea se vor rejudeca, adica apelul, asta inseamna ca vor putea fi din nou condamnati dar si achitati, ganditi-va cata presiune va fi pe magistrati ca sa dea alte sentinte, ganditi-va cat vor trage de timp. Si atentie, vorbim de dosare de coruptie care incep din 2014. Toti condamnatii vor incerca rejudecarea in baza acestei decizii cu completurile de cinci judecatori.Oricum treaba e atat de tehnica incat e greu pentru cetatenii neavizati sa patrunda toate chichitele si ascunzisurile atacului urias la justitie. Asa ca ne intoarcem la punctul 0 adica in anii 90 cand furau linistiti iar noi nu stiam mare lucru. Singurul lucru care se schimba e ca acum noi stim iar pe ei ii doare undeva de noi. Bine, nici pe noi nu ne mai doare de noi", completeaza solistul trupei Vama.In plus, adauga Chirila, cea mai mare boala de care se poate imbolnavi un popor este sentimentul ca nu exista alternativa."Sentimentul ca nu exista alternativa e cea mai mare boala de care se poate imbolnavi un popor. Fatalismul ca religie. Pentru ca din scoala ni se vinde ideea ca suntem mici si nu putem schimba mare lucru, de aia educatoarea le face copiiilor desenele iar in clasa a opta copiii invata pe de roat niste comentarii aride si goale de continut pentru ca, nu i asa, nu pot ei sa gandeasca de capul lor. Si uite asa, ajungem adulti fricosi si fatalisti. Trista tara, trista soarta, triste sarbatori", conchide Tudor Chirila.Inalta Curte a suspendat executarea pedepsei si in cazul Elenei Udrea, condamnata definitiv la 6 ani de inchisoare in Dosarul Gala Bute, a anuntat avocatul acesteia citat de televiziunile de stiri.Inalta Curte a admis suspendarea pedepsei si punerea in libertate si in cazul lui Tudor Breazu, secretarul Elenei Udrea, condamnat la 3 ani de inchisoare in dosarul Gala Bute.La sedinta de joi, in care s-a dezbatut admisibilitatea contestatiei in anulare formulata de Elena Udrea, chiar procurorul DNA a pus concluzii de admitere a suspendarii executarii pana la judecarea pe fond. Magistratul a precizat ca nu credea ca "va asista la un prohod al ingroparii completului de 5".Iata aici detalii - Si Elena Udrea va fi eliberata. Inalta Curte a suspendat executarea pedepsei