Avocatul Elenei Udrea prezinta pozitia Comisiei Europene trimisa la CJUE: Inalta Curte trebuie sa respecte deciziile CCR

Concluziile Comisiei Europene

Sesizarea CJUE





Acesta este punctul de vedere al Comisiei Europene trimis la Curtea de Justitie a UE in cazul intrebarilor preliminare ridicate de Inalta Curte in Dosarul Gala Bute. Documentul a fost dat publicitatii marti dimineata de avocatul Elenei Udrea, Veronel Radulescu."Acesta este raspunsul oficial al Comisiei Europene in dosarul nostru de la CJUE care spune ca instanta nationala, respectiv Inalta Curte de Casatie si Justitie, trebuie sa respecte deciziile CCR, conform dreptului intern, pentru ca dreptul UE nu interzice acest lucru (...)In aceasta situatie, acest punct de vedere cantareste foarte mult in decizia CJUE, dar eu mi-as dori ca acest punct de vedere sa cantareasca mult si in deciziile ce urmeaza a fi date de completuri, pentru ca vad ca se tot suspenda dosare si se tot fac sesizari la CJUE, in conditiile in care, iata, CE spune ca ele nu sunt justificata," explica avocatul.Potrivit acestuia, consecinta ar fi respingerea sesizarii formulate de Inalta Curte si repunerea pe rol a cauzei.," conchide avocatul.Iata concluziile trimise de Comisia Europeana, potrivit documentelor oferite de avocatul Veronel Radulescu.1. In imprejurari de drept si de fapt precum cele din cauza principala, nici articolul 19 alineatul (1) din TUE (, articolul 325 alineatul (1) din TFUE () articolul l alineatul (l) literele (a) si (b) si articolul 2 alineatul (1) din Conventia elaborata in temeiul articolului K.3 din TUE, privind protejarea intereselor financiare ale Comunitatilor Europene, si nici principiul securitatii juridice2. Cerinta de independenta consacrata la articolul 19 alineatul (1) din TUE, interpretat din perspectiva articolului 47 din carta, nu interzice ca o instanta nationala, in imprejurari precum cele din actiunea principala, sa fie obligata, in temeiul dreptului national, sa respecte o decizie a curtii constitutionale a statului membru al instantei nationale,Pe 22 aprilie 2019, un complet de 5 judecatori de la Inalta Curte a decis sesizarea Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) cu trei intrebari preliminare, in dosarul Gala Bute - Elena Udrea. Judecarea procesului a fost suspendata.