Elena Udrea, prima reactie dupa condamnare: Multumeste presei care lupta "aprig"pentru adevar si denunta comenzile SRI

"Multumesc presei care a dus si duce o lupta mai apriga si mai determinata pentru adevar si oprirea abuzurilor din Romania, decat o duc alesii poporului, cei care ar avea obligatia sa o faca.Sistemul inca exista si functioneaza, Protocoalele si culoarele din justitie sunt in continuare eficiente, sunt inca judecatori si procurori care executa ordinele si comenzile generalilor SRI.Pana decid ce voi face in continuare, va rog sa acceptati ca nu voi da nicio declaratie", a scris Elena Udrea pe Facebook, din Costa Rica, unde fuge de justitie.Completul de cinci judecatori de la Inalta Curte a pronuntat, marti, sentinta definitiva in dosarul Gala Bute , caz in care Elena Udrea (44 de ani), fost ministru al Dezvoltarii, a contestat o condamnare la 6 ani de inchisoare cu executare, data in prima instanta.Inalta Curte a decis condamnarea definitiva a Elenei Udrea tot la 6 ani de inchisoare cu executare, iar Rudel Obreja a fost condamnat la 5 ani cu executare. Magistratii au pastrat in cazul celorlati inculpati deciziiile date in faza de fond.