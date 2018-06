Elena Udrea, urmarita oficial de Politia Romana (Foto)

Foto: Politia Romana

Anuntul a fost postat, miercuri, pe site-ul Politiei Romane. Politia transmite ca motivul urmaririi este mandatul "de executare a pedepsei inchisorii nr. 44 din 05.06.2018 emis de Tribunalul Bucuresti Sectia I a Penala, condamnata la 6 ani inchisoare".Marti, Elena Udrea a fost condamnata la 6 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunilor de luare de mita si abuz in serviciu in dosarul Gala Bute.Politistii au solicitat, marti seara, instantei emiterea unui mandat european de arestare si a unei cereri de urmarire internationala pe numele Elenei Udrea . In acest caz, instanta urmeaza sa se pronunte in curand.Fostul ministru se afla in prezent in Costa Rica.Miercuri, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a precizat ca Udrea poate fi extradata din Costa Rica in baza conventiilor internationale si a curtoaziei internationale. Ministrul a aratat ca persoana condamnata trebuie in primul rand sa fie data in urmarire internationala. Darea in urmarire internationala se dispune de catre Interpol, la solicitarea instantei emitente a mandatului de arestare.A.G.