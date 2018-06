Politistii solicita mandat european de arestare si cerere de urmarire internationala pentru Elena Udrea

Ziare.

In acest caz, instanta urmeaza sa se pronunte in curand.Elena Udrea se afla in Costa Rica, unde sustine ca a primit statutul de refugiat.Inalta Curte de Casatie si Justitie a condamnat-o definitiv, marti, pe Elena Udrea, fost ministru, la 6 ani de inchisoare in dosarul Gala Bute pentru luare de mita si abuz in serviciu. Un complet de cinci judecatori de la instanta suprema a respins apelul declarat de Udrea si de catre ceilalti inculpati, fiind mentinuta sentinta data de instanta de fond. De asemenea, instanta a respins si cererea depusa de Elena Udrea privind repunerea procesului pe rol.Judecatorii au mentinut si decizia instantei de fond pe latura civila.Astfel, Elena Udrea trebuie sa plateasca aproape 3 milioane de euro, respectiv 8.116.800 lei cu titlu de despagubiri civile catre Autoritatea Nationala pentru Turism si sa achite 600.000 euro catre martorul Corin Boian si 300.000 euro catre martorul Adrian Gardean.In plus, instanta a dispus confiscarea in folosul statului de la Udrea a sumelor de 695.367 lei si 296.076 lei.