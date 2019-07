Elena Udrea a plecat din Costa Rica impreuna cu mama si fiica ei. Ar fi venit in Romania

Ziare.

Potrivit Antena3, Elena Udrea s-a urcat in avion alaturi de mama si de fiica sa de doar cateva luni, postul de televiziune prezentand si fotografii cu Udrea in aeronava.Cele trei au calatorit la clasa economic si au aterizat pe aeroportul din Frankfurt fara a se cunoaste destinatia finala. Tot Antena3 transmite pe surse ca Udrea ar fi venit de acolo in Romania.Insa omul de afaceri Cornel Tabacaru, rezident in Costa Rica, a precizat, intr-o interventie telefonica la acelasi post, ca in urma cu cateva zile Elena Udrea ar fi anuntat ca merge la Londra, urmand a reveni in Costa Rica, insa planul nu le includea pe mama si fiica sa.In plus, omul de afaceri a precizat ca este posibil ca planul Elenei Udrea sa se fi schimbat, intrucat din Costa Rica exista zboruri directe catre Londra.Fostul ministru al Turismului Elena Udrea a fugit din Romania in Costa Rica in februarie 2018. A fost retinuta, in 3 octombrie 2018, de Biroul National Interpol din Costa Rica, ulterior fiind arestata.In decembrie 2018, de Craciun, Elena Udrea a fost eliberata din inchisoare.Ea a depus o solicitare pentru obtinerea azilului in Costa Rica.