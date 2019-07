Elena Udrea confirma ca s-a intors in Romania: Am renuntat de bunavoie la statutul de refugiat in Costa Rica

Ziare.

com

"Da, m-am intors in Romania. Am renuntat de bunavoie la statutul de refugiat in Costa Rica. Decizia am luat-o imediat dupa ce am fost eliberata in decembrie, dar au fost cauze obiective pantru care s-a intamplat abia acum: finalizarea actelor fetitei mele Eva si, inchiderea procedurii de extradare", a scris Udrea luni seara pe pagina sa de Facebook.Ea spune ca a ales sa ceara protectie in Costa Rica in conditiile in care tocmai aflase ca este insarcinata, iar "evolutia in dosarul Gala Bute demonstra ca este vorba de o executie, nu de o judecata corecta, in baza legii"."Am vrut astfel sa imi nasc copilul in siguranta, insa stiti ca am fost arestata cand Eva avea 13 zile si, doar faptul ca Dumnezeu a vrut sa o nasc mai devreme a facut ca ea sa vina pe lume in libertate. Dar asa cum am spus mereu, nu mi-am dorit niciodata sa traiesc in alta parte decat in tara mea si am asteptat cu nerabdare momentul in care sa ma pot intoarce. Vreau sa imi cresc copilul Acasa, sa o botez la biserica unde m-am rugat sa devin mama, cu familia mea si cei cu adevarat apropiati mie, alaturi de noi", mai scrie Elena Udrea.Referitor la procesele pe care inca le are in instanta, Udea considera ca se va apara mai bine de aici decat de departe, impotriva "abuzurilor" care s-au facut "si in" cazul sau."Am ales sa postez acest mesaj din respect fata de cei interesati si fata de presa care incearca sa afle adevarul despre prezenta mea Acasa. Stiu ca o face din buna credinta si din dorinta de a-si informa corect publicul. Multumesc celor care imi ureaza bun venit si va multumesc tuturor pentru intelegere! Doamne, ajuta!", mai scrie Udrea.Elena Udrea precizeaza ca a intrat in tara prin vama Giurgiu, la ora sase in aceasta dimineata. "Am ales o varianta mai rapida decat sa astept o cursa de azi, spre Otopeni. Nicio alta speculatie nu isi are rostul", adauga ea.Fostul ministru al Turismuluiin februarie 2018. A fost retinuta, in 3 octombrie 2018, de Biroul National Interpol din Costa Rica, ulterior fiind arestata.In decembrie 2018, de Craciun, Elena Udrea a fost eliberata din inchisoare, dupa ce ICCJ a suspendat executarea pedepsei in cazul sau, in dosarul "Gala Bute", in care a fost condamnata laDecizia a fostde la instanta suprema a fost declarata nelegala.