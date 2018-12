Elena Udrea si Alina Bica au iesit din inchisoarea din Costa Rica. UPDATE Udrea sustine ca nu va veni in Romania

Nu vine in Romania

Toader a semnat sambata documentele pentru eliberare

Elena Udrea si Elena Bica au fost eliberate din inchisoarea din Costa Rica unde se aflau de la inceputul lunii octombrie, dupa cateva ore de la decizia instantei care a stabilit punerea lor in libertate. In tot acest timp, cele doua au trecut de procedurile legale.Elena Udrea si Alina Bica au iesit impreuna din inchisoare , fiind asteptate de catre Andrei Alexandrov.Fara a face declaratii, cele doua s-au urcat in masina cu care venise logodnicul Elenei Udrea si au plecat.Inainte de a le astepta sa iasa, Andrei Alexandrov a postat un mesaj pe Facebook in care le-a multumit tuturor pentru sustinere si incurajari."In urma cu 2 saptamani, postam un mesaj prin care il rugam pe Mosu' sa o aduca acasa pe Elena, pentru a petrece sarbatorile impreuna, alaturi de fetita noastra, fiind primul ei Craciun de cand a venit pe lume. Nu mi-am pierdut speranta si se pare ca exact in seara de Ajun, Elena vine langa noi, acasa. Magia Craciunului e tacuta, nu o auzi... dar o simti. Dumnezeu ne iubeste. Multumesc tuturor pentru incurajari si sustinere si va doresc Sarbatori Fericite!", a scris logodnicul Elenei Udrea.Mesajul este insotit de fotografia cu fiica lor, postata in 7 decembrie pe Facebook, cand ii cerea lui Mos Craciun ca Elena sa fie acasa de Craciun cu fiica ei.Dupa ce a fost eliberata din inchisoara din Costa Rica, Elena Udrea a declarat la Antena 3 ca a ajuns cu bine acasa si incearca sa se bucure de fiica sa, de Craciun si de aniversarea zilei sale de nastere, in 26 decembrie.Udrea a afirmat ca cel mai greu i-a fost sa suporte despartirea de fiica sa, ajutand-o faptul ca s-a aflat impreuna cu Alina Bica."Cel mai greu de suportat a fost ca nu eram cu copilul meu. Altfel, faptul ca eram cu Alina Bica a facut mai usoara perioada asta. Mult, mult mai greu decat ce s-a intamplat in 2015, cand am fost in arestul din Romania. Mult, mult mai greu de suportat de data aceasta, dar Dumnezeu a facut o minune, pentru ca nu poate fi decat o minune faptul ca in Ajunul Craciunului am ajuns acasa si pot sa petrec Craciunul, aniversarea mea din 26 decembrie", a spus Elena Udrea.Acesta a precizat ca nu va veni in Romania, procedurile privind obtinerea statutului de azilant fiind in plina desfasurare."Eu as vrea ca copilul meu sa fie mandru de mine. N-as face niciodata lucruri care sunt lipsite de onoare. In niciun caz", a raspuns Elena Udrea cand a fost intrebata daca a fost audiata de FBI.In plus, fostul ministru spune ca cineva trebuie sa opreasca abuzurile din Romania."Trebuie cineva sa opreasca aceste abuzuri care se intampla in Romania. Din pacate, nu vad cine ar putea sa o faca. Uitandu-ma acum in tara, chiar nu vad cine ar putea sa o faca", a mai spus Udrea.Instanta din Costa Rica a decis, luni, ca Elena Udrea si Alina Bica sa fie eliberate din inchisoare, unde se aflau din 3 octombrie in urma solicitarii de extradare formulate de autoritatile de la Bucuresti.Ministrul Justitiei Tudorel Toader a anuntat, sambata, ca a semnat documentele pentru eliberarea lor. Pedeapsa de sase ani de inchisoare primita de Elena Udrea in dosarul Gala Bute, dar si pedeapsa de patru ani a Alinei Bica au fost suspendate prin decizie a ICCJ, iar Tribunalul Bucuresti a revocat cererile de extradare Deciziile sunt consecinta hotararii CCR prin care constituirea completurilor de 5 judecatori de la instanta suprema a fost declarata nelegala.