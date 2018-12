Justitia din Costa Rica a decis eliberarea Elenei Udrea si Alinei Bica

Toader a semnat sambata documentele pentru eliberarea Elenei Udrea

Avocatul Elenei Udrea si Alinei Bica depusese vineri o cerere de eliberare la Tribunalul Penal din districtul Pavas, situat la periferia orasului San Jose.Biroul pentru Evaluare Tehnica si Relatii Internationale (OATRI) din cadrul Ministerului Public din Costa Rica a prezentat documente oficiale prin care se arata ca Romania a anulat solicitarea de extradare.In acest context, instanta judiciara a decis luni eliberarea din arest preventiv a Elenei Udrea si a Alinei Bica, informeaza site-ul de stiri AmeliaRueda.com.Luni seara, avocatul Elenei Udrea, Veronel Radulescu, afirmase ca este o chestiune de minute pana cand Udrea va fi eliberata."Eu am vorbit cu avocata din Costa Rica care mi-a comunicat cam aceleasi informatii. Ministerul Public din Costa Rica a fost informat de Ministerul din Romania faptul ca s-au emis documentele de retragere ale solicitarii de extradare. Acum, este o chestiune de ore, minute, pana cand totul se va pronunta. Atunci se va intampla lucrul pe care l-a dorit: sa-si petreaca sarbatorile alaturi de familie si fetita", a spus Veronel Radulescu la Romania Tv.Elena Udrea si Alina Bica erau in detentie preventiva in Costa Rica din 3 octombrie, in baza unor mandate Interpol emise la cererea Romaniei.Ministrul Justitiei Tudorel Toader a anuntat ca a semnat documentele pentru eliberarea Elenei Udrea , aflata in detentie in Costa Rica, in urma solicitarii de extradare formulate de autoritatile de la Bucuresti. Pedeapsa de sase ani de inchisoare primita de Elena Udrea in dosarul Gala Bute a fost suspendata prin decizia ICCJ, iar Tribunalul Bucuresti a revocat cererea de extradare."Acum documentele au ajuns la Ministerul Justitiei si au fost semnate. Imediat procedam la traducere, apostilare si transmitere", a spus Tudorel Toader, la Romania TV. Tribunalul Bucuresti a decis vineri revocarea cererilor de extradare din Costa Rica pentru Elena Udrea si Alina Bica avand in vedere suspendarea executarii pedepselor pentru cele doua de un complet de cinci judecatori de la ICCJ.