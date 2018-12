Romania informeaza Costa Rica oficial ca sentintele lui Udrea si Bica sunt valabile. Avocatii spusesera ca CCR le-a declarat nule

Ziare.

Potrivit publicatiilor Semanario Universidad si AmeliaRueda.com, avocatii Elenei Udrea si Alinei Bica au prezentat informatii conform carora Curtea Constitutionala din Romania ar fi luat o decizie prin care a declarat nule sentinte pronuntate in perioada 2014-2018. Avocatii au prezentat informatii despre decizia Curtii Constitutionale din 7 noiembrie, privind sistemul completurilor de cinci judecatori.Dat fiind ca informatiile prezentate de avocatii Elenei Udrea si Alinei Bica nu erau insotite de documente oficiale, Tribunalul Penal din districtul Pavas, situat la periferia orasului San Jose, a cerut o pozitie oficiala a autoritatilor din Romania.Romania a transmis, prin intermediul Ambasadei statului Costa Rica din Mexic, ca sentintele in cazurile Elenei Udrea si Alinei Bica nu sunt afectate de hotararea Curtii Constitutionale, fiind valabile. In plus, Romania a cerut continuarea procedurii de extradare.Completul de cinci judecatori in materie penala al Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) a amanat toate dosarele aflate pe rol in sedinta de luni, printre procesele care vor fi redistribuite numarandu-se si cele ale Elenei Udrea si ale Alinei Bica.Tribunalul Penal din districtul Pavas, situat la periferia orasului San Jose, a decis pe 3 decembrie admiterea cererii procurorilor de mentinere in detentie preventiva a Elenei Udrea si a Alinei Bica pana la finalizarea procedurii de extradare, informeaza site-ul de stiri AmeliaRueda.com. Inaintea deciziei, Ministerul Public din Costa Rica anunta ca a cerut prelungirea detentiei preventive pana la "finalizarea procedurii de extradare solicitata de Romania".Elena Udrea si Alina Bica au fost retinute pe 3 octombrie de autoritatile din Costa Rica, in baza unor mandate Interpol emise la cererea Romaniei.Elena Udrea, fost ministru al Turismului, a anuntat pe 17 februarie ca se afla in Costa Rica. In aprilie, Elena Udrea transmitea, prin intermediul avocatilor sai, la procesul "Gala Bute", ca ar avea statut provizoriu de refugiat politic din 21 martie si ca una dintre obligatiile pe care le are este de a nu parasi teritoriul statului Costa Rica. Ea a spus tot atunci si ca este insarcinata cu gemeni. La finalul lunii martie, Elena Udrea transmitea insa, prin intermediul inscrisurilor depuse de avocatii sai, ca a pierdut unul din gemeni. Doua luni mai tarziu, pe 5 iunie 2018, fostul ministru a fost condamnat definitiv la 6 ani de inchisoare cu executare in dosarul "Gala Bute".Imediat, Politia Romana cerea instantei mandat european de arestare si urmarirea internationala a Elenei Udrea, iar tot atunci ministrul Justitiei, Tudorel Toader, anunta ca extradarea este posibila si fara un tratat bilateral cu Costa Rica si ca Ministerul se va ocupa de transmiterea cererii de extradare. In 25 iunie, ministrul Justitiei declara ca si-a indeplinit la timp si complet obligatiile care ii revin cu privire la procedurile de extradare in cazul Elenei Udrea. Ulterior, pe 20 septembrie, iubitul Elenei Udrea, Adrian Alexandrov, anunta pe Facebook ca aceasta a nascut o fetita.Magistratii Curtii de Apel Bucuresti au decis si instituirea sechestrului pe toate bunurile detinute de Elena Udrea, pana la concurenta sumei de 4,7 milioane de euro, in vederea confiscarii speciale in dosarul Hidrolectrica.Alina Bica, fost procuror-sef DIICOT, a fost data in urmarire generala in 27 iunie, dupa ce a fost condamnata la patru ani de inchisoare cu executare pentru "favorizarea faptuitorului", in dosarul in care a fost cercetat si Adriean Videanu. Si fostul procuror-sef DIICOT a cerut din luna ianuarie statut de refugiat politic in Costa Rica, dupa cum au anuntat avocatii la proces. Sotia omului de afaceri Ovidiu Tender declara insa, la jumatatea lunii iunie, ca aceasta nu s-ar mai afla in Costa Rica, ci in Panama.