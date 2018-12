Si Elena Udrea va fi eliberata. Inalta Curte a suspendat executarea pedepsei

A cerut preschimbarea

Judecata de Completul nr. 3

Inalta Curte a admis suspendarea pedepsei si punerea in libertate si in cazul lui Tudor Breazu, secretarul Elenei Udrea, condamnat la 3 ani de inchisoare in dosarul Gala Bute.La sedinta de joi, in care s-a dezbatut admisibilitatea contestatiei in anulare formulata de Elena Udrea, chiar procurorul DNA a pus concluzii de admitere a suspendarii executarii pana la judecarea pe fond. Magistratul a precizat ca nu credea ca "va asista la un prohod al ingroparii completului de 5".Elena Udrea a depus, prin avocat, o cerere de suspendare a pedepsei, insa judecarea acesteia a fost initial amanata pentru 28 ianuarie, deoarece dosarul nu se afla in arhiva.Contestatia in anulare formulata de Elena Udrea s-a judecat totusi, azi, ca urmare a schimbarii termenului de judecata.Avocatul Elenei Udrea, Veronel Radulescu, s-a prezentat la ICCJ, joi, pentru a cere schimbarea termenului initial de judecare a constestatiei in anulare formulata in numele ei, precizand ca magistratii au dat dovada de "obstructionare a justitiei", pentru ca nu au suspendat pedeapsa si pentru clienta sa."Am formulat o cerere de preschimbare de termen in dosarul doamnei Elena Udrea. Am justificat o urgenta solutionarii cauzei, avand in vedere inechitatea creata prin pronuntarea unei solutii diferite in alt complet de judecata, fata de solutia pronuntata in completul nostru. (...)DNA a solicitat dosarul de fond al cauzei in data de 3 decembrie si ICCJ cu celeritate a inaintat dosarul pe 4 decembrie. Pe 18 decembrie, Inalta Curte a solicitat sa-i fie restituit dosarul pentru a fi judecate cauzele aflate pe rol in 19 decembrie.DNA nu a inteles sa se supuna dispozitiilor instantei si chiar procurorul de sedinta a cerut amanarea cauzei pentru lipsa dosarului. Mi se pare ca acest aspect e unul foarte grav. Dosarul solicitat e o veritabila fapta de obstructionare a justitiei", a declarat avocatul Veronel Radulescu, la sediul instantei supreme.Potrivit acestuia, completul 2 de 5 judecatori a decis suspendarea pedepsei pentru Rudel Obreja si pentru Alina Bica, desi nici acestia nu aveau dosarele pe masa, ele fiind la DNA.Contestatia Elenei Udrea a fost judecata de Completul 3, format din judecatorii Vasile Francisca Maria, Cerbu Silvia, Bogdan Ioana, Alexandrescu Anca Madalina si Iancu Ana."Asta tine de practica neunitara. Tocmai ICCJ, care e chemata de lege sa asigure aplicarea unei practici unitare, in cele trei completuri de judecata a pronuntat solutii diferite. In doua dintre ele a fost amanata, in cauza noastra si cea a lui Breazu (...) iar la Completul 2, instanta a dat o solutie corecta de admitere in principiu de suspendare si punere in libertate", a mai spus Veronel Radulescu.