Tudorel Toader a semnat documentele pentru eliberarea Elenei Udrea: Imediat procedam la traducere, apostilare si transmitere

"Acum documentele au ajuns la Ministerul Justitiei si au fost semnate. Imediat procedam la traducere, apostilare si transmitere", a spus Tudorel Toader, la Romania TV.Tribunalul Bucuresti a decis vineri revocarea cererilor de extradare din Costa Rica pentru Elena Udrea si Alina Bica avand in vedere suspendarea executarii pedepselor pentru cele doua de un complet de cinci judecatori de la ICCJ. Decizia nu a fost contestata, astfel ca ministrul Justitiei a semnat documentele.ICCJ a suspendat executarea pedepsei in cazul Elenei Udrea, in dosarul "Gala Bute", in care a fost condamnata la 6 ani de inchisoare pentru savarsirea infractiunilor de luare de mita si abuz in serviciu.Deciziile instantelor sunt consecinta hotararii CCR prin care constituirea completurilor de 5 judecatori de la instanta suprema a fost declarata nelegala.Udrea si Bica se afla in detentie in Costa Rica din 3 octombrie.