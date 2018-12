Udrea posteaza fotografii de acasa: Dumnezeu a facut o minune de Craciun! Internautii: Multumeste-i lui Dragnea, nu lui Dumnezeu

Ziare.

Cateva ore mai tarziu, aceasta a postat un mesaj pe Facebook in care mutumeste Divinitatii pentru minunea ca ea sa fie acasa de Craciun, cu familia."Dumnezeu a facut o minune si sunt acasa de Craciun! Multumesc tuturor celor care s-au rugat pentru mine si pentru bebelusul meu! Le multumesc mamei si lui Adrian ca au avut grija de Eva in lipsa mea, sunt o bunica si un tatic minunati! Multumesc celor care au facut posibila eliberarea mea inainte de sarbatori! Va urez Craciun Fericit!", a scris Elena Udrea pe Facebook In doar o ora, postarea a strans peste 600 de comentarii, multi dintre internauti contestand "miracolul" pe care il invoca Udrea."Nu ii multumi lui Dumnezeu. Multumeste-i lui Dragnea si statului mafiot. O va ajunga blestemele oamenilor de rand care muncesc luna de luna pentru o paine, in timp ce altii se lafaie in bani 'usori'", i-a scris un internaut."Lui Dragnea (sa-i multumesti, n.red.) ca e ca si tine un puscarias. Nu-l baga pe Dumnezeu!", ii scrie un altul."In ziua in care l-ati impuscat pe Ceausescu....ati eliberat o infractoare penala...Dumnezeu e sus si vede...Nu o sa scapati niciunul...Merry Xmas", ureaza un alt utilizatori.Sunt insa si multi care o lauda pentru cat de bine arata avand in vedere "prin ce a trecut" si ii fac urari de bine.Instanta din Costa Rica a decis, luni, ca Elena Udrea si Alina Bica sa fie eliberate din inchisoare, unde se aflau din 3 octombrie in urma solicitarii de extradare formulate de autoritatile de la Bucuresti.Ministrul Justitiei Tudorel Toader a anuntat, sambata, ca a semnat documentele pentru eliberarea lor.Pedeapsa de sase ani de inchisoare primita de Elena Udrea in dosarul Gala Bute, dar si pedeapsa de patru ani a Alinei Bica au fost suspendate prin decizie a ICCJ, iar Tribunalul Bucuresti a revocat cererile de extradare.Deciziile sunt consecinta hotararii CCR prin care constituirea completurilor de 5 judecatori de la instanta suprema a fost declarata nelegala.