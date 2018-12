Un tribunal din Costa Rica le-ar putea acorda azil politic Elenei Udrea si Alinei Bica

Ziare.

Informatia a fost confirmata de catre avocata Vanessa Leandro Reyes, care le reprezinta in acest proces pe Udrea si pe Bica, relateaza site-ul semanariouniversidad.com.Acum cateva saptamani, Comisia care ofera statutul de refugiat politic, formata din ministrii Muncii, Securitatii si de Externe au respins cererea formulata de cele doua.Cu toate acestea, acum cateva saptamani, dupa audierea unui recurs, Tribunalul Administrativ pentru Imigrari (TAI) a decis sa anuleze prima hotarare.Potrivit lui Leandro, TAI a constatat "vicii serioase" in analiza cadrului de la prima instanta. Avocatul a mentionat ca exista dovezi care nu au fost "corect cantarite" si ca Bica si Udrea nu au fost audiate.Prin urmare, TAI a cerut comisiei sa reexamineze cazul. Asta inseamna ca acel organism din prima instanta va emite o noua rezolutie in care poate mentine primul criteriu sau il poate modifica. In plus, aceasta decizie poate fi in cele din urma atacata si poate reveni la TAI.Avocatul romancelor a afirmat ca saptamana trecuta Comisia pentru vize si azil politic a realizat o audienta cu Udrea si Bica."A existat deja o audiere in acest proces, in care organul de decizie stabileste dreptul la azil, adica ceea ce ele solicita, protectia pentru perioada de detentie si acest drept protejeaza viata, libertatea si siguranta acestor persoane", a declarat avocata.In timp ce are loc procesul de imigratie, se desfasoara si o procedura penala, in conditiile in care Romania a inaintat o cerere de extradare pentru Udrea si Bica.Cu toate acestea, Costa Rica nu poate sa le extradeze cele doua pana cand nu se stabileste daca li se acorda azil sau nu. Prin urmare, acestea raman in arest pana la clarificarea situatiei lor.