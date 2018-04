"Avocat: Elena Udrea este refugiat politic in Costa Rica. DNA: Nu e adevarat!"

DNA: Nu rezulta ca Udrea are statut de refugiat politic

nu are statut de refugiat, ci de solicitant al azilului

Avocat: Statutul de refugiat este provizoriu, devine definitiv dupa un an

Discutii din sala

Udrea a lipsit si la ultimele termene

Contesta sentinta de 6 ani

Ziare.

com

Avocatul fostului ministru a aratat ca Udrea i-a transmis din Costa Rica, in aceasta dimineata, un memoriu, prin care solicita sa fie audiata de Inalta Curte, prin utilizarea mijloacelor de comunicare la distanta sau prin comisie rogatorie, motivat de faptul ca,"Nu cred ca exista din '89 pana acum o situatie ca un cetatean roman, care a fost demnitar de rang inalt in tara noastra, sa dobandeasca statutul de refugiat politic intr-un stat membru ONU", arata avocatul Veronel Radulescu.Acesta sustine ca. "Resedinta domniei sale este in Costa Rica", a aratat avocatul.El a citit mai multe prevederi din statutul refugiatului care cere dreptul la azil."Unul din aceste drepturi este nereturnarea refugiatului. Costa Rica permite refugiatilor exercitarea tururor drepturilor, inclusiv in plan judiciar. Azilul reprezinta un drept de sine statator", a tinut sa precizeze avocatul."In esenta, solicitam ca Elena Udrea sa fie audiata in faza de apel si sa i se ofere si ultimul cuvant", a adaugat avocatul.El arata ca unul dintre documentele transmise odata cu memoriul poarta data de 12 aprilie si are antetul Serviciului de Imigrari din Costa Rica.In replica, procurorul DNA a aratat ca din inscrisurile depuse de avocatul Elenei Udrea nu rezulta ca aceasta ar avea statutul de refugiat politic."Reiese ca a cerut in 22 februarie statutul de refugiat. Apoi a avut un interviu, in 21 martie, cand ne spunea noua ca vrea sa vina in tara. Aceasta procedura a obtinerii statutului de refugiat poate dura mai mult timp.La acest moment nu are acest statut. Nu are statutul oficial de refugiat. Sa luati act de conduita persoanei care a facut traducerea, a scris gresit,", a spus procurorul DNA.Avocatul Elenei Udrea a revenit dupa pledoaria procurorului DNA si a aratat ca, odata cu primirea statutului de refugiat politic, persoana respectiva nu mai are dreptul de a parasi tara."Acest statut conduce in situatia in care drepturile Elenei Udrea apartin acum statului Costa Rica, care i-a acordat dreptul de refugiat politic", a tinut sa precizeze acesta.Completul s-a retras pentru deliberare.In timp ce judecatorii delibereaza, avocatul Elenei Udrea a facut mai multe precizari pentru presa."Ne aflam intr-o situatie fara precedent, dupa '89, cand un cetatean roman al unui stat de drept, membru al UE, obtine statutul de refugiat politic. In prezent, doamna Udrea a primit din partea statului Costa Rica statutul de refugiat politic in baza conventiei pentru refugiati din 1956. (...). In 21 martie s-a acordat acest statut si asa cum am prezentat in instanta acest statut o protejeaza de eventualele cereri de extradare. Pe de alta parte ii acorda toate drepturile de a i se facilita dreptul la aparare in stat", a declarat Veronel Radulescu.Mai exact, afirma avocatul, in cazul in care va fi condamnata, Elena Udrea nu va putea fi extradata. Intrebat daca Udrea vrea sa fie audiata, Veronel Radulescu a spus ca "este dreptul dumneaei sa beneficieze de dreptul la aparare sa dea declaratii in fata instantei de apel, sa aiba dreptul la ultimul cuvant"Totodata, avocatul a subliniat ca, momentan, Elena Udrea are statut de refugiat pentru un an, iar apoi va primi statut de refugiat politic permanent."Nu a citit bine (DNA, cand spune ca Elena Udrea nu are statut de refugiat - n.red.). Pe de alta parte, odata ce a primit carnetul de refugiat, are acest statut. Este adevarat ca e pe un an de zile. Urmeaza sa se efectueze in continuare verificari. Dupa un an de zile va primi statut de refugiat politic permanent. Este provizoriu pentru ca asa e procedura. Am mai depus un document in care dansa a solicitat statului Costa Rica sa raspunda in scris care ii sunt drepturile si obligatiile conferite de acest statut, care e legislatia interna la care ne raportam. (...)Are exact aceleasi drepturi ca si cel de statut permanent. Doamna Udrea nu a fost chiar un om de rand. Temerile cred ca sunt justificate. Daca va amintiti, decizia pe care a luat-o dna Udrea a fost din momentul in care i-a fost schimbat completul de judecata", a precizat avocatul."Aici ar trebui sa facem o diferentiere. La termenul precedent am solicitat amanare din motive medicale. Faptul ca nu a mai prezentat documente medicale acum inseamna ca se simte bine", a mai spus avocatul Veronel Radulescu, pus sa comenteze afirmatia DNA, potrivit careia Udrea se ocupa de obtinerea statutului in momentul in care spunea ca e bolnava.La termenul de astazi, Inalta Curte a constatat ca lipseste unul dintre martorii cheie, Adrian Gardean, cel care a denuntat ca ar fi dat mita unor oficiali din Ministerul Dezvoltarii.In prima parte a procesului, avocatii Elenei Udrea au ridicat o exceptie de neconstitutionalitate. Apoi, aparatorul lui Rudel Obreja a pus in discutie p-rotocolul dintre Ministerul Public si SRI."Vrem sa vedem daca a existat un plan de actiune, daca a fost constituita o echipa comuna, daca DNA a comunicat operativ informatiile primite de la SRI si daca SRI a sprijinit realizarea constatarii stiintifice in aceasta cauza", a aratat avocatul."Ne rezervam dreptul de a cere anularea acestui protocol. El a fost desecretizat, dar a produs efecte in cauza", a mai spus aparatorul lui Rudel Obreja.In sprijinul solicitarii, avocatul a depus si un comunicat de presa al DNA in care se arata ca in aceasta cauza procurorii "au beneficiat de sprijinul SRI".O alta cerere a avocatului lui Rudel Obreja a fost de a i se permite accesul la protocolul semnat intre ICCJ si SRI. "Documentul se afla la Compartimentul de documente clasificate. Vrem sa vedem daca a influentat intr-un fel parcursul acestui dosar, in ceea ce-l priveste pe Rudel Obreja", a conchis avocatul.Procesul a inceput la ora 11:00 cu audierea afaceristului Adrian Gardean, cel care a denuntat ca ar fi dat mita oficialilor din Ministerul Dezvoltarii.Instanta a stabilit ca apoi sa fie audiati inculpatii care au solicitat sa faca marturii suplimentare: administratorul fermei Elenei Udrea, Tudor Breazu, Rudel Obreja si Elena Udrea, care este in Costa Rica. La ultimele termene, fostul ministru al Dezvoltarii nu s-a mai prezentat.Ceilalti inculpati din dosar - Ana Maria Topoliceanu, Gheorghe Nastasia, Stefan Lungu si Dragos Botoroaga - au aratat ca isi mentin declaratiile date in acest caz si nu vor sa faca alte marturii. La finalul sedintei de judecata sunt stabilite pledoariile finale si ultimul cuvant al inculpatilor.Completul din acest dosar este format din: Mirela Sorina Popescu (presedinte), Constantin Epure, Simona Encean, Ionut Matei si Simona Cirnaru.Elena Udrea a fost condamnata de ICCJ, in martie 2017, la sase ani de inchisoare cu executare in Dosarul Gala Bute pentru luare de mita si abuz in serviciu.In acelasi dosar, Rudel Obreja, fost presedinte al Federatiei Romane de Box, a fost condamnat la cinci ani de inchisoare cu executare, iar Tudor Breazu, administratorul terenurilor de la Nana detinute de Elena Udrea, a primit trei ani de inchisoare cu executare.Ion Ariton, fost ministru al Economiei, a fost achitat pentru acuzatiile de participatie improprie la abuz in serviciu si folosire a influentei in scopul obtinerii de foloase necuvenite.Stefan Lungu, fost consilier al Elenei Udrea, a primit un an si sase luni cu suspendare, Gheorghe Nastasia, fost secretar general in Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, a primit patru ani de inchisoare cu suspendare sub supraveghere, Ana Maria Topoliceanu, fost director al Companiei Nationale de Investitii, trei ani de inchisoare cu suspendare si Dragos Marius Botoroaga, administratorul unei firme, doi ani si sase luni cu suspendare.ICCJ a mai decis ca fostul ministru Elena Udrea sa plateasca aproape 3 milioane de euro despagubiri.In acelasi dosar, instanta a dispus ca Rudel Obreja sa plateasca in solidar cu partea responsabila civilmente, SC Euro Box Promotion SRL (fosta SC Europlus Computers SRL), catre Ministerul Finantelor, prin ANAF, suma de 737.507 lei cu titlu de despagubiri civile. Totodata, i se confisca suma de 3.000.000 lei.