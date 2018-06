Avocatul Elenei Udrea: Decizie nedreapta, absolut nejustificata si nelegala. Vom utiliza toate caile de atac

Ziare.

"Este fara comentarii aceasta sentinta nedreapta si absolut nejustificata, neintemeiata pe probe obtinute legal", a declarat la Digi24 avocatul Elenei Udrea.El a mai spus ca vor fi utilizate toate caile de atac pentru a obtine, mai intai, suspendarea deciziei instantei."A fost retinuta o stare de fapt din fond, ulterior, noi am demonstrat si cu probe ca nu se sustine si este inexplicabil cum instanta de apel nu a tinut cont de probele apararii. (...) Ne vom consulta fata de aceasta situatie socanta si total nedreapta si va asigur ca vor fi utilizate toate caile de atac prevazute de lege", sustine avocatul Elenei Udrea.Intrebat daca in aceste conditii Elena Udrea se va intoarce in tara, avocatul a spus ca este optiunea acesteia: "Cand prin cai extraordinare de atac vom obtine suspendarea acestei decizii, situatia se va schimba".El a mai afirmat ca apararea isi va intemeia strategia pe documentul prezentat de Traian Basescu in Senat si aflat acum la Comisia SRI, precizand ca avocatii cer desecretizarea documentului, iar in baza acestuia va fi solicitata revizuirea sentintei.Fostul ministru al Dezvoltarii Regionale Elena Udrea - aflata in Costa Rica - a fost condamnata marti de instanta suprema la sase ani de inchisoare pentru luare de mita si abuz in serviciu in dosarul Gala Bute, iar Rudel Obreja a primt cinci ani de inchisoare. Decizia este definitiva.