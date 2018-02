Avocatul Elenei Udrea: Mi-a transmis aseara, la ora 23:30, ca este la Atena. UPDATE: Reactia fostului ministru

Reactia Elenei Udrea

"Doamna Elena Udrea mi-a spus aseara, la ora 23:30, ca se afla la Atena", a declarat Alexandru Chiciu, pentru. Avocatul a explicat ca el a transmis ce este mandatat de clientul sau sa comunice.Jurnalistul Sabin Orcan a publicat aseara pe Facebook mesajul: "Exclusiv: Aflu ca Elena Udrea este plecata in Costa Rica. Acolo unde se afla si prietena ei, Alina Bica..."Fostul ministru a reactionat dur pe Facebook ca mass-media a imprastiat "pe surse" ca "Elena Udrea a parasit tara":"Asa, si??? Si ce daca??? Ce va agita atat de tare de nu dormiti noaptea din cauza mea? Sau ati primit ordin pe unitate sa va ridicati din scutece si sa va lamentati pe net?de nu stiu cate ori pana acum si o sa o maioricand e nevoie. Ca plec cu treaba sau plec in vacanta, ma priveste fix pe mine. La fel cum si daca as merge sa o vizitez pe Alina Bica in Costa Rica sau m-as plimba cu ea la Paris, ar fi fix problema noastra. Asa ca pe loc repaus pana la noile ordine!P.S. Cine chiar ar fi vrut sa se stie unde sunt zilele acestea, putea afla usor, nu e niciun secret, ba chiar este o informatie oficiala".Pe 17 ianuarie, Alina Bica a precizat ce cauta in Costa Rica: "Am vazut stirile aparute despre pretinsa mea fuga din tara. Intr-adevar nu ma aflu in tara, lucru pe care l-am adus la cunostinta instantei, dar tin sa precizez ca nu se pune problema sa fi fugit din tara, asa cum nu se pune problema sa ma gandesc sa fug in viitor. Ma confrunt cu o situatie personala, privata, care si ea a fost adusa la cunostinta instantei. Mai multe comentarii nu doresc sa fac. Voi clarifica situatia in foarte scurt timp".Elena Udrea nu s-a prezentat, joi, la procesul de finantare a campaniei electorale pentru alegerile prezidentiale din 2009. "Noi am depus un inscris in legatura cu o perioada in care domnia sa trebuie sa se afle la Atena pentru un interval de timp. Nu este vorba de un act medical", a precizat Alexandru Chiciu. Urmatorul termen in acest proces a fost stabilit pe 8 martie.Urmatorul termen din dosarul Gala Bute, in care Elena Udrea contesta o condamnare de 6 ani, este pe 26 februarie.Pe de alta parte, Evenimentul Zilei, ziar apropiat Elenei Udrea, a publicat aseara ca avocatii Elenei Udrea au depus o adeverinta prin care au aratat ca aceasta este la o clinica din Grecia. "Surse participante la proces au declarat ca ei au explicat ca, de fapt, Udrea urmeaza niste proceduri specifice femeilor aflate in primele luni de sarcina, ceea ce confirma zvonul aparut in urma cu doua saptamani ca fosta deputata asteapta un copil", a scris Evenimentul Zilei. Publicatia citata reaminteste ca pana acum Elena Udrea nu a confirmat, dar nici nu a contrazis respectiva informatie si ca vara trecuta ea a mers la o clinica din Atena care are reprezentanta si in Bucuresti, specializata in fertilizare in vitro si a declarat in mai multe interviuri in ultimii ani ca isi doreste sa devina mama.