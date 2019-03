Cererea Elenei Udrea de a primi azil politic in Costa Rica a fost respinsa

Procesul de la ICCJ

Eliberata din penitenciar

Ziare.

com

Avocatul Veronel Radulescu a declarat, miercuri, ca o comisie administrativa de imigrari a respins cererea Elenei Udrea de acordare a azilului politic in Costa Rica.Aparatorul fostului ministru a precizat ca aceasta decizie nu este definitiva si va fi atacata in instanta. Astfel, cererea de azil politic a Elenei Udrea va fi analizata de judecatori in urmatoarea perioada.ICCJ a suspendat, in decembrie 2018, executarea pedepsei in cazul Elenei Udrea, in dosarul "Gala Bute", in care a fost condamnata la 6 ani de inchisoare pentru savarsirea infractiunilor de luare de mita si abuz in serviciu.Decizia a fost consecinta hotararii CCR prin care constituirea completurilor de 5 judecatori de la instanta suprema a fost declarata nelegala.Udrea a fost eliberata din inchisoarea din Costa Rica, unde se afla din 3 octombrie, in 25 decembrie 2018. Ea a precizat ca nu va veni in Romania, procedurile privind obtinerea statutului de azilant fiind in plina desfasurare."Eu nu am plecat din Romania pentru ca voiam sa calatoresc prin lume, ci pentru ca era evident si acum e evident, cu tot ce s-a intamplat, cu aceasta decizie a Curtii Constitutionale care a desfiintat atatea hotarari ale ICCJ, printre care si a mea si a Alinei Bica. E clar ca am avut dreptate si ca am fost tintele unui abuz in tara noastra. Vom vedea ce se intampla, depinde foarte mult de ce se intampla si in Romania", a spus atunci Udrea.