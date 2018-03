Cum s-au divizat judecatorii din CSM in cazul sefei Sectiei Penale de la Inalta Curte. Dosarele Udrea, Sova si Ghita ar putea fi afectate

Decizia

Cat de importanta este functia

Cum s-a derulat sedinta

Interogatoriul

"Am regasit pasaje intregi"

Discutiile despre casele conspirative

Ironia lui Bogdan Mateescu

Cine este Mirela Popescu

Care este procedura

Interviul pe care Mirela Sorina Popescu l-a sustinut in cadrul CSM a fost condimentat cu intrebari parca preluate de la postul Antena 3. Judecatoarea a fost intrebata daca a coordonat emiterea unui comunicat de presa, in care era criticata pozitia CSM, daca a fost la sedinte de lucru in case conspirative sau daca s-a autoplagiat in proiectul managerial pe care l-a propus.Sectia pentru judecatori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a respins, joi, candidatura judecatoarei Mirela Sorina Popescu pentru functia de presedinte al Sectiei penale a Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ)."Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat respingerea candidaturii pentru functia de presedinte al Sectiei penale a Inaltei Curti de Casatie si Justitie a doamnei judecator Mirela Sorina Popescu. (Admitere 4, respingere 5, 1 abtinere) ", se precizeaza in decizie. Fosta sefa a CSM, Mariana Ghenea, judecatoare la Inalta Curte, s-a abtinut joi in acest caz.Mirela Sorina Popescu ocupa aceasta functie din 24 ianuarie 2015. Ea a fost singura candidata pentru acest post. In prezent, judecatoarea este delegata la conducerea acestei Sectii. Legea ii mai permite reinvestirea pentru un mandat pentru aceasta functie.Presedintele sectiei este cel care administreaza aceasta sectie. Este cel care compune completurile de judecata. Apoi, poate da linia directoare pe ceea ce inseamna practica unitara. In plus, aproba toate chestiunile administrative ale sectiei.Mirela Sorina Popescu conducea unul dintre cele doua completuri de 5 judecatori de la Inalta Curte. Este vorba de instantele care judeca definitiv dosarele in care sunt implicati ministri sau parlamentari.In acest moment, Completul 2 pe care-l prezideaza are spre solutionare mai multe dosare mediatizate: Gala Bute-Elena Udrea, cazul CET Govora-Dan Sova sau Sebastian Ghita-Iulian Badescu.In sala de sedinte a CSM judecatoarele Gabriela Baltag, Evelina Oprina, Nicoleta Tant, Lia Savonea si Simona Marcu au stat alaturat. De partea cealalta au stat Bogdan Mateescu, Mihai Andrei Balan si Andrea Chis.Cristina Tarcea a stat pe parcursul interviului intre cele doua tabere.Mirela Sorina Popescu si-a prezentat joi, timp de mai bine de o ora, proiectul de management. Dupa acest moment, au urmat intrebarile membrilor CSM.Judecatoarea Evelina Oprina i-a reprosat faptul ca dupa sedinta din 18 ianuarie, atunci cand CSM a amanat interviul ei pentru functia de presedinte al Sectiei penale, ICCJ a dat doua communicate de presa in care atragea atentia asupra acestei situatii."Orice intarziere dupa aceasta data prejudiciaza bunul mers al activitatii Sectiei penale cu repercusiuni asupra actului de justitie", arata ICCJ, pe 18 ianuarie. Dumneavoastra, in calitate de presedinte al Sectiei Penale, ati gestionat aceasta procedura a emiterii comunicatului de presa? Daca da, daca nu vedeti o incompatibilitate intre presedinte de Sectie si candidat? Daca nu, cine a gestionat procedura de emitere a acestui comunicat? Si in fine, daca nu v-ati gandit ca acest comunicat ar putea fi de natura sa constituie un soi de presiune asupra Sectiei de judecatori din cadrul CSM?Personal, nu sunt judecatorul care coordoneaza Biroul de Informare si Relatii Publice al ICCJ. In ce priveste gestionarea acelui comunicat, nu va pot oferi date pentru ca nu le cunosc. Eu nu gasesc ca ar fi o presiune asupra membrilor CSM. Probabil s-a avut in vedere ca era vorba de expirarea mandatului de presedinte al Sectiei Penale si cred ca prin acel comunicat nu s-a dorit altceva decat sa se clarifice situatia mandatului sefului Sectiei Penale, indiferent cine era persoana in cauza. Pentru mai multa stabilitate in functia respectiva. Stiu ce inseamna sa fii delegata si sa fii numit pe functia respectiva.Sa inteleg ca nu ati particpat la luarea hotararii emiterii acelui comunicat?Nu aveam cum sa particip, mai ales ca sunt o persoana care eram cumva in discutie.Cui a apartinut ideea? Stiti cui a apartinut ideea emiterii acestui comunicat?Nu stiu. Chiar nu stiu sa va dau amanunte.Ulterior, ati aflat care a fost traseul acestui comunicat?Marturisesc ca nu si nici nu am fost interesata sa aflu. Eu am inteles increderea pe care mi-au acordat-o colegii, probabil ca masurile pe care le-am luat eu, impreuna cu ei, i-au convins si pe ei ca lucrurile s-au schimbat in cadrul Sectiei.Vi se pare justificat sau oportun acest demers?In masura in care nu cunosc date despre acest demers, cred ca, de fapt, ce s-a dorit a fost sa se clarifice situatia postului meu, de presedinte al Sectiei Penale.Evelina Oprina a pus o intrebare mai lunga privind proiectul managerial al Mirelei Sorina Popescu si a facut mai multe consideratii legate de acesta.Nu i-am gasit o anumita logica. Cum l-ati gandit? Cum ati gandit alcatuirea acestuia?Eu am pornit de la o prezentare a obiectivelor pe care mi le-am propus, de a arata vulnerabilitatile, sunt pe fondul lipsei de personal.Mirela Sorina Popescu a argumentat timp de mai multe minute proiectul managerial si a explicat mai multe situatii problematice din timpul derularii functiei.Judecatoarea Gabriela Baltag a facut trimitere la una dintre problemele ridicate in proiectul managerial, privind lipsa spatiului din instanta si salile de judecata, motiv pentru care unele procese se judeca la Curtea Militara de Apel."Am recitit doua rapoarte de bilant, pe 2015 si 2016, nu pot sa spun ca nu am fost surprinsa sa regasesc pasaje intregi, de cate jumatate de pagina, copiate ad litteram", arata Baltag. Membrul CSM a citat mai multe pasaje care ar fi fost citate din bilanturile ICCJ. "Suntem interesati sa fim originali", a spus Baltag.Nu v-ati dori ca acest proiect sa nu duca la ideea ca este un fel copy-paste? Stiu ca dumneavoastra ati intocmit partea privind Sectia Penala. Unde este originalitatea dumneavoastra?Marturisesc ca raportele de bilant eu le-am intocmit. Si acolo am scris de rezultatele Sectiei, de vulnerabilitati. Faptul ca au fost preluate pasaje eu nu gasesc nicio....Nu este nicio problema?Nu, eu nu o gasesc o mare problema. Acum desigur, eu nu gasesc...S-a autoplagiat....decizia o luati dumneavoastra.V-ati autoplagiat, inteleg, nu?Sa lamurim acest aspect.Gabriela Baltag reia discutia cu privire la numarul mandatelor date pe siguranta nationala care au fost emise de Sectia Penala.Numarul mandatelor a scazut sau a crescut in timpul mandatului dumneavoastra?Nu am atributia de sef al Serviciului de Securitate, iar din acest motiv nici nu coordonez structura respectiva. Va spun sincer ca nici nu am verificat daca este vorba de o crestere sau de o scadere a solicitarilor, formulate in baza dispozitiilor legale.In spatiul public, au aparut in ultimii trei ani mentiuni legate de prezenta unor judecatori ai Sectiei Penale ai Inaltei Curti, la intalniri derulate in case conspirate, stiu, numerotate cu cifre sau cu litere din alfabet, de tipul K1, K2, T5, T6, nu stiu, n-am retinut exact. Si ne-am pus intrebarea daca dumneavoastra ati incercat sa faceti verificari pe aceste informatii, cu sigranta daca le-ati auzit si dumneavostra si daca da, cum anume? Daca aceasta informatie, aparuta in spatiul public, si care nu poate fi neglijata absolut deloc apreciati ca ar putea reprezenta o vulnerabilitate pentru actul de justitie si sigur, ca o indiscretie desigur, daca ati participat vreodata la astfel de intalniri?Dialogul cu colegii mei s-a axat exclusiv pe teme profesionale si pe problemele cu care noi ne confruntam in cadrul Sectiei. Am auzit si eu astfel de discutii in spatiul public. Personal nu am auzit sa fi fost o confirmare din partea cuiva anume. Si ma refer la cineva care ar fi fost indreptatit sa faca astfel de verificari. Daca au fost colegi judecatori la aceste intalniri? Nu stiu, va marturisesc sincer ca nu stiu.In conditiile in care eu nu am avut semnale la nivelul Sectiei, nici doamna presedinta...daca avea astfel de semnale va aducea la cunostinta. In sensul ca judecatorii investiti cu solitionarea cauzelor s-au pronuntat decat pe baza probelor administrate in aceste cauze. N-as putea sa va spun daca sunt reale acele informatii care au aparut in spatiul public. Va marturisesc ca nu i-am interbat direct pe colegii mei judecatori daca au participat la astfel de intalniri. Ceea ce pot eu sa va spun, si ii cunosc destul de bine pe marea majoritate dintre ei, avand in vedere vechimea mea de 7 ani si 4 luni la ICCJ, sunt judecatori onesti si profesionisti.Am participat la foarte multe sedinte de judecata, in diferite componente ale completelor, si pe Sectie si pe Completurile de 5 judecatori. In afara de faptul ca la deliberari am discutat in baza probelor, care au fost administrate intr-o cauza, eu alte discutii nu am auzit in cadrul Sectiei.Eu nu am rostit niciun nume de judecator, dar stim cateva din spatiul public. Nu le voi spune nici acum. O chestiune de etica ar putea fi gestionata de presedintele de sectie, ma gandeam eu. M-am gandit ca dumneavostra ati discutat cu ei? Ca ar trebui sa abordati acest subiect, deloc usor nici pentru noi. Nu putem face abstractie de ce aude in spatiul public.Repet, sunt afirmatii facute in spatiul public. Judecatorii ar avea posibilitatea sa formuleze cereri de aparare a reputatiei, CSM are acest instrument, de a interveni pentru apararea reputatiei. Repet, nu am avut discutii direct, strict, pe acest subiect. Haideti sa discutam si asa: Un judecator despre care s-a spus ca nu stiu unde a fost, la nu stiu ce petrecere. Daca acel judecator este membru al unui complet de judecata, partea care-l suspicioneaza de ceva ar putea sa formuleze o cerere de recuzare. Eu cred ca ar trebui, ca presedinte de Sectie, sa ma limitez la ce? La ce imi permite legea sa fac! Sunt chestiuni care privesc pe fiecare in parte. M-ati intrebat daca am participat. Eu personal...Chiar voiam sa va intreb.Sa strigi ca eu, ca persoana, nu am avut niciodata un alt gen de relatii decat cele institutionale.Deci n-ati fost in aceste case conspirative. Sau ca presedinte de Sectie?Deci nu am avut niciodata o relatie, nici ca presedinte de Sectie.Pe mine ca presedinte de Sectie ma intereseaza?Nu am avut niciodata un alt gen de relatii decat cele institutionale.Care nu au loc in case conspirative, banuiesc.Sa stiti ca nu. Raspunsul este nu.Deci nu ati fost niciodata in aceste case conspirative.Nu aveam ce cauta acolo, sincer va marturisesc.Intrebarile au continuat cu interventia lui Bogdan Mateescu, "incercand sa revin un pic in limita atributiilor presedintelui de Sectie in general, cu atat mai mult al Sectiei Penale a Inaltei Curti."."Intrebarile sunt legitime, nu le contest. Dar trebuie sa va marturisesc ceva. Doamna Savonea (Lia Savonea, judecator la Curtea de Apel Bucuresti, membru CSM), trebuie sa va marturisesc ca la proiectul pe care l-ati votat "foarte bine" si pe care l-am sustinut, am avut pasaje intregi luate din bilant, pentru ca datele statistice n-am putut sa le reinventez, dumneavostra fiind in Comisia de examinare si va multumesc pentru obiectivitate", a precizat Mateescu.Bogdan Mateescu a intrebat-o punctual pe Mirela Sorina Popescu despre impactul deciziilor CEDO.Gabriela Baltag a intrerupt intrebarea lui Mateescu: Fara a da o replica, ce am mentionat ca fiind pasaje intregi sunt o descriere, nu am facut trimitere la tabele.Mirela Sorina Popescu a raspuns apoi intrebarii puse de Bogdan Mateescu, facand trimitere la cazurile Cutean impotriva Romaniei si Beraru impotriva Romaniei.Inregistrarea sedintei din CSM poate fi vazuta pe site-ul institutiei. Mirela Popescu are o experienta in magistratura de 24 de ani. Si-a inceput activitatea ca procuror la Parchetul Judecatoriei Gaesti. Din 1996, a devenit judecator la Tribunalul Arges. In perioada 2006-2009, a condus Curtea de Apel Pitesti, iar in 2010 a promovat la ICCJ.Mirela Popescu este cea care a decis arestarea fostului sef al DIICOT, Alina Bica. Ea a facut parte din completul de cinci judecatori care l-a condamnat pe George Becali, in Dosarul Portbagajul, la trei ani de inchisoare cu suspendare. De asemenea, magistratul l-a condamnat, alaturi de alte doua colege, pe senatorul Catalin Voicu la cinci ani de inchisoare cu executare, pentru coruptie.Mirela Popescu a facut parte si din completul care a mentinut condamnarea la sase ani de inchisoare cu executare a fostului procuror Nelu Carpen.Numirea in functia de presedinte de sectie al Inaltei Curti de Casatie si Justitie se face pe o perioada de trei ani, cu posibilitatea reinvestirii o singura data.Potrivit legii aflate inca in vigoare, presedintii de sectii ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie sunt numiti de catre presedintele Romaniei, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, dintre judecatorii care au functionat la ICCJ cel putin doi ani.