DNA face primele contestatii in anulare in baza deciziei CCR: Cazurile Udrea, Sova si Nita

In dosarul Gala Bute - Elena Udrea, procurorii au depus contestatia in anulare la finalul anului trecut, pe 21 decembrie. In spetele lui Dan Sova si Constantin Nita, contestatiile au fost depuse in ianuarie 2019, au declarat surse oficiale pentruAcestea sunt primele dosare in care procurorii DNA decid sa uzeze de aceasta cale de atac extraordinara, in baza deciziei CCR care a constatat ca completurile de 5 judecatori au fost nelegal constituite in perioada 2014-2018.Este vorba de procese in care si cei condamnati au facut solicitari similare. De altfel, doi inculpati din cazul Gala Bute au fost eliberati, Rudel Obreja si Tudor Breazu, iar mandatul de arestare al Elenei Udrea a fost revocat pana la judecarea pe fond a contestatiei in anulare.Situatia este similara si in cazul fostului senator Dan Sova si a fostului ministru, Constantin Nita, care au fost eliberati la finalul anului trecut.