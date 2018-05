Dosarul Gala Bute - Elena Udrea: Astazi ar putea fi audiat un martor-cheie. DNA a trimis o informare privind implicarea SRI

Contesta sentinta de 6 ani

La termenul de miercuri ar trebui audiat afaceristul Adrian Gardean, martor cheie in acest caz, care a lipsit la ultimele doua termene. De asemenea, ar mai trebui audiati doi dintre inculpatii din dosar, Elena Udrea si Rudel Obreja.Fostul ministru al Dezvoltarii a solicitat, prin avocat, audierea prin videoconferinta, sustinand ca are statut de refugiat politic in Costa Rica, dar instanta a respins solicitarea.La termenul de astazi urmeaza ca magistratii sa ia in discutie si adresa transmisa de DNA, privind actele facute de ofiterii SRI in acest caz. Avocatii au fost incunostiintati ca eventualele cereri si exceptii sa fie depuse cu 10 zile inaintea acestui termen, iar inscrisurile sa fie aduse in original.De asemenea, instanta le-a pus in vedere avocatilor sa vina pregatiti pentru a expune pledoariile finale.Completul din acest dosar este format din: Mirela Sorina Popescu (presedinte), Constantin Epure, Simona Encean, Ionut Matei si Simona Cirnaru.Elena Udrea a fost condamnata de ICCJ, in martie 2017, la sase ani de inchisoare cu executare in Dosarul Gala Bute pentru luare de mita si abuz in serviciu.In acelasi dosar, Rudel Obreja, fost presedinte al Federatiei Romane de Box, a fost condamnat la cinci ani de inchisoare cu executare, iar Tudor Breazu, administratorul terenurilor de la Nana detinute de Elena Udrea, a primit trei ani de inchisoare cu executare.Ion Ariton, fost ministru al Economiei, a fost achitat pentru acuzatiile de participatie improprie la abuz in serviciu si folosire a influentei in scopul obtinerii de foloase necuvenite.Stefan Lungu, fost consilier al Elenei Udrea, a primit un an si sase luni cu suspendare, Gheorghe Nastasia, fost secretar general in Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, a primit patru ani de inchisoare cu suspendare sub supraveghere, Ana Maria Topoliceanu, fost director al Companiei Nationale de Investitii, trei ani de inchisoare cu suspendare si Dragos Marius Botoroaga, administratorul unei firme, doi ani si sase luni cu suspendare.ICCJ a mai decis ca fostul ministru Elena Udrea sa plateasca aproape 3 milioane de euro despagubiri.In acelasi dosar, instanta a dispus ca Rudel Obreja sa plateasca in solidar cu partea responsabila civilmente, SC Euro Box Promotion SRL (fosta SC Europlus Computers SRL), catre Ministerul Finantelor, prin ANAF, suma de 737.507 lei cu titlu de despagubiri civile. Totodata, i se confisca suma de 3.000.000 lei.