Efectele deciziei CCR: Curg contestatiile in anulare impotriva sentintelor definitive date de completurile de 5 judecatori

Asta in contextul in care decizia CCR inca nu a fost motivata si publicata in Monitorul Oficial.Startul proceselor a fost dat de Alina Bica, fost procuror-sef DIICOT, si de Elena Udrea, fost ministru al Dezvoltarii, care au trimis prin avocati, din Costa Rica, pe 22 si 23 noiembrie, contestatiile in anulare impotriva sentintelor definitive. Ambele dosare au primul termen de judecata pe 10 decembrie.Au urmat mai multe contestatii in anulare privind exceptii de neconstitutionalitate, abateri disciplinare ale unor magistrati si un dosar de inselaciune.Cel mai recent caz care a ajuns pe masa Completului de 5 judecatori este al unui afacerist condamnat, in ianuarie 2015, la 3 ani si 4 luni pentru trafic de influenta intr-un caz in care era implicata o procuroare de la Parchetul General.Aceste procese vin dupa ce CCR a decis ca exista un conflict juridic de natura constitutionala intre Parlament, pe de o parte, si Inalta Curte de Casatie si Justitie, pe de alta parte, privind modul in care au fost constituite completurile de 5 judecatori.Formarea completului de apel este unul dintre motivele de contestatie in anulare.Cazurile de contestatie in anulareImpotriva hotararilor penale definitive se poate face contestatie in anulare in urmatoarele cazuri:d) cand instanta de apel nu a fost compusa potrivit legii ori a existat un caz de incompatibilitate;Apare insa o problema, pentru a putea face aceasta contestatie. Exista un termen in care poate fi introdusa aceasta contestatie in anulare: 30 de zile de la data comunicarii deciziei instantei.Termenul de introducere a contestatiei in anulare(1) Contestatia in anulare pentru motivele prevazute la art. 426 lit. a) si c)-h) poate fi introdusa in termen de 30 de zile de la data comunicarii deciziei instantei de apel.Ramane de vazut ce vor decide instantele in aceasta privinta, dupa ce CCR va publica motivarea acestei decizii.