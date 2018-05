Elena Udrea a sesizat Comisia SRI din Parlament, in asteptarea sentintei definitive in Gala Bute

Ziare.

"Am parcurs sesizarea pe care ne-a facut-o domnul Traian Basescu. Am coroborat aceasta sesizare cu inca o sesizare care ne-a venit astazi (miercuri - n.r.) din partea dnei Udrea, prin avocat. Sunt o serie de lucruri pe care le-am si concluzionat. In primul rand am hotarat sa cerem SRI nota la care dl Basescu face referire si pe care ne-a trimis-o - avem numarul notei din data respectiva - sa vedem daca acea nota este autentica. Al doilea lucru, am hotarat sa solicitam SRI planul de cooperare, sa vedem daca a existat si ce a presupus acesta - plan de cooperare intre SRI si DNA ", a declarat Claudiu Manda.El a mai spus ca a solicitat SRI sa ii comunice daca in acea speta penala au existat acele echipe comune, daca au functionat si cum au functionat."Daca nota ar fi reala, am inteles urmatoarele - ca a existat cooperare intre SRI si DNA pe acea speta, care are legatura cu Gala Bute, ca DNA a trimis catre Inalta Curte de Casati si Justitie o adresa in care spunea ca nu a existat colaborare intre SRI si DNA pe baza protocolului, ci doar pe baza legii, desi in nota se fac referiri la articole din protocol si la acel plan de cooperare.Ce am sesizat ca este ca in anul 2011 exista acea nota de informare de la SRI catre DNA, in care vorbea de persoane care sunt cumva in dosarul Gala Bute, unde existau suspiciuni de infractiuni de coruptie , niciuna de amenintare la adresa securitatii nationale, iar din cate am inteles persoanele respective au devenit martori sau martori denuntatori si inculpat a devenit dna Udrea, desi in acea informare nu se vorbeste absolut deloc de dna Udrea ca ar fi vinovata cu ceva. Interesant este faptul ca adresa era din 2011, iar dosarul a inceput in 2015", a concluzionat Manda.Fostul presedinte Traian Basescu a facut public, miercuri, un document al SRI, despre care spune ca este strict secret si i-a parvenit in urma cu cateva luni, si care vizeaza dosarul Gala Bute, mentionandu-se clar rolul acestuia si cum functiona relatia cu sistemul judiciar."Este un document document strict secret al UM 0198 SRI din 9.11.2011 care mi-a parvenit acum cateva luni si nu l-as fi facut public daca nu vedeam minciuna din adresa DNA catre ICCJ. Nu citesc mult, va spun ca documentul vorbeste de oameni care se afla intr-un dosar penal care au savarsit infractiuni, dar despre care DNA nu spune mare lucru si pentru a fi concludent, va citesc cateva pasaje:'In temeiul art 14 din Legea 14 din 92 si art 15 din Protocolul de cooperare intre Parchetul de pe langa ICCJ si SRI pentru indeplinirea sarcinilor ce le revin in domeniul securitatii nationale si urmare a adresei noastre din 24 .06 2011 respectiv planul de cooperare, va comunicam'. Ce intelegem este ca protocolul a functionat din plin si a existat un plan de cooperare intre SRI si DNA", a declarat fostul presedinte Traian Basescu in plenul Senatului.Inalta Curte a amanat pentru 5 iunie pronuntarea deciziei definitive in dosarul Gala Bute, caz in care Elena Udrea a fost condamnata la sase ani cu executare in prima instanta , iar Rudel Obreja a primit o condamnare de cinci ani.