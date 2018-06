Elena Udrea, condamnata definitiv la 6 ani de inchisoare cu executare in dosarul Gala Bute. In plus, trebuie sa plateasca 2,6 milioane de euro

Minuta

Sumele de bani confiscate

Dosarul Gala Bute

Condamnata de trei judecatoare

Obreja condamnat, Ariton achitat

Condamnari cu suspendare pentru cei care au recunoscut

De ce a fost condamnata Udrea

Sume mari de bani

Bani pentru PDL

Ziare.

com

Inalta Curte a decis condamnarea definitiva a Elenei Udrea tot la 6 ani de inchisoare cu executare, iar Rudel Obreja a fost condamnat la 5 ani cu executare. Magistratii au pastrat in cazul celorlati inculpati deciziiile date in faza de fond.Completul de 5 judecatori de la Inalta Curte a respins cererea Elenei Udrea de repunere a cauzei pe rol. Magistratii au admis apelurile DNA si ale lui Rudel Obreja. Judecatorii au luat act ca Ana Maria Topoliceanu si-a retras apelul.In esenta, magistratii au mentinut deciziile date in faza de fond. Astfel, au primit condamnari cu executare:- Elena Udrea - 6 ani,- Rudel Obreja - 5 ani,- Tudor Breazu - 3 ani.Sentinte cu suspendare au primit inculpatii care au recunoscut acuzatiile:- Gheorghe Nastasia - 4 ani cu suspendare;- Ana Maria Topoliceanu - 3 ani cu suspendare;- Stefan Lungu - 1 an si 6 luni cu suspendare;- Dragos Botoroaga - 2 ani si 6 luni cu suspendare.Fostul ministru al Economiei Ion Ariton a fost achitat.Completul de 5 judecatori a lasat neschimbata decizia de confiscare a banilor data de instanta de fond.ICCJ a decis confiscarea a aproape un milion de lei, bani care ar fi fost primiti ca spaga de Elena Udrea.Fostul ministru trebuie sa restituie catre doi afaceristi, Corin Boian si Adrian Gardean, suma de 900.000 de euro, bani care ar fi fost dati ca spaga intr-o geanta, in Ministerul Dezvoltarii.Elena Udrea trebuie sa mai achite suma de 8.116.800 lei cu titlu de despagubiri civile catre Autoritatea Nationala pentru Turism.In cazul lui Rudel Obreja, instanta a decis confiscarea de la fostul boxer a sumei de 3.000.000 de lei si obligarea acestuia la plata sumei de 737.507 lei cu titlu de despagubiri civile catre ANAF.Judecatorii au mentinut sechestrele asiguratorii puse mai mai multe bunuri mobile si imobile aflate in proprietatea Elenei Udrea si a lui Rudel Obreja.Elena Udrea este unul dintre cei mai puternici politicieni din ultimul deceniu, fost candidat la alegerile prezidentiale din 2014 si fost ministru al Dezvoltarii. In prezent, ea este plecata in Costa Rica.Dosarul este pe rolul instantelor din aprilie 2015. Completul de judecata este format din: Mirela Sorina Popescu (presedinte), Constantin Epure, Simona Encean, Ionut Matei si Simona Cirnaru. Dupa ce cazul a ramas in pronuntare, Elena Udrea a solicitat repunerea dosarului pe rol in baza unor "dezvaluiri" facute de fostul presedinte al Romaniei, Traian Basescu, care a publicat mai multe note SRI care ar avea legatura cu acest caz. Pana acum, Completul de 5 judecatori a amanat o data decizia in acest caz. Intr-un interviu acordat saptamana trecuta Gazetei Sporturilor, Elena Udrea era optimista si arata jurnalistilor care au vizitat-o in Costa Rica ca "pe 5 iunie vor trimite dosarul la rejudecare si ma intorc in tara inaintea voastra!".De la inceputul anchetei in acest dosar, Elena Udrea a sustinut ca este nevinovata si a cerut achitarea sa.Condamnarea in faza de fond a dosarului, din 27 martie 2017, a fost data de un complet format din trei judecatoare: Angela Dragne, Leontina Serban si Florentina Dragomir."Ma judeca un complet de femei, cu mici exceptii, femeile sunt mai curajoase si mai puternice. Ma bucur ca in acesti doi ani am daramat niste mituri. Nu am intrat in politica (sic!) ca sa fac bani... Daca ar fi sa o iau de la capat, as face din nou in asa fel incat Bute sa boxeze in Romania. Sper si cred ca voi fi judecata pe probe, nu pe parerile despre mine, mai bune sau mai rele", a sustinut Udrea, in martie 2017.Unii dintre inculpati au recunoscut acuzatiile din acest dosar, altii le-au negat si au sustinut ca sunt nevinovati. Aceeasi situatie s-a pastrat in faza de apel a dosarului. Cei care au negat acuzatiile sunt: fostul presedinte al Federatiei Romane de Box, Rudel Obreja, fostul administrator al mosiei Nana, Tudor Breazu, si fostul ministru al Economiei, Ion Ariton.In martie 2017, Obreja a fost condamnat la 5 ani de inchisoare cu executare. Instanta a decis si confiscarea de la fostul boxer a sumei de 3.000.000 de lei si obligarea acestuia la plata sumei de 737.507 lei cu titlu de despagubiri civile catre ANAF.Judecatorii au mentinut sechestrele asiguratorii puse pe mai multe bunuri mobile si imobile aflate in proprietatea Elenei Udrea si a lui Rudel Obreja.Breazu a fost condamnat la 3 ani de inchisoare cu executare pentru complicitate la luare de mita. In acelasi timp, fostul ministru al Economiei Comertului si Mediului de Afaceri,Ceilalti patru inculpati din dosar, care au recunoscut acuzatiile, au fost condamnati la pedespe cu suspendare.Este vorba de fostul secretar din MDAR, Gheorghe Nastasia (4 ani), fosta sefa a Companiei Nationale de Investitii, Ana Maria Topoliceanu (3 ani), afaceristul Dragos Botoroaga (2 ani si 6 luni) si fostul consilier personal al Elenei Udrea, Stefan Lungu (1 an si 6 luni)., au recunoscut faptele inca din faza urmaririi penale, au descris imprejurarile in care s-au savarsit faptele, prin declaratiile lor contribuind la aflarea adevarului in cauza", au motivat judecatorii condamnarile cu suspendare.Inalta Curte a aratat ca acestia "au oferit detalii in legatura cu modalitatea de derulare a activitatilor infractionale, incasarea comisionului de 10% prin interpunerea Last Time Studio SRL si Ekaton Consulting SRL, primirea sumelor de 200.000 euro si 900.000 euro, dar si cu privire la destinatia banilor primiti cu titlu de mita".Dosarul Gala Bute a ajuns la Inalta Curte in aprilie 2015, faptele fiind de luare sau dare de mita, abuz in serviciu, complicitate la luare de mita, evaziune fiscala si spalare de bani.In esenta, cazul a privit modul in care Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului a platit servicii de promovare a Romaniei cu ocazia organizarii Galei Internationale de Box profesionist. In timpul anchetei au fost descoperite si alte fapte de coruptie.", arata Inalta Curte in motivarea deciziei din 2017.Udrea a fost gasita vinovata pentru trei infractiuni de luare de mita (pentru fiecare infractiune a primit cate 4 ani, 5 ani si 6 ani) si pentru o infractiune de abuz in serviciu (pentru care a fost condamnata la 6 ani) . Fostul ministru a fost achitat pentru infractiunea de tentativa de deturnare de fonduri europene., avand in vedere gradul de pericol social ridicat al faptelor comise, cuantumul deosebit de ridicat al sumelor de bani primite cu titlu de mita, calitatea in care a comis faptele - aceea de ministru, prejudiciul insemnat cauzat Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului", a motivat Inalta Curte decizia data pe fond in acest caz.Magistratii au explicat de ce au dat aceasta sentinta dupa ce au analizat toate probele: interceptari, denunturi, declaratii, confruntari dintre cei implicati sau documente. Ei au atras atentia asupra functiilor celor implicati in acest dosar si ca banii din aceasta afacere ar fi ajuns la Elena Udrea si PDL."Astfel,avand in vedere ca persoane detinand functii publice importante la cel mai inalt nivel - ministru, director general al Companiei Nationale de Investitii, secretar general al ministerului sau consilier personal al ministrului - s-au implicat in mecanisme infractionale pentru favorizarea anumitor operatori economici dispusi la randul lor saun procent din sumele incasate, cu consecinta atingerii semnificative a principiului liberei concurente si insusirii, fara drept, a unor importante sume de bani folosite de inculpata Udrea Elena Gabriela in interesul sau personal sau al Organizatiei PDL Bucuresti", a motivat Inalta Curte."Nu este lipsita de relevanta nici modalitatea de savarsire a infractiunilor, schemele infractionale gandite si puse in practica de inculpati pentru a intra in posesia sumelor de bani platite de agentii economici cu titlu de mita, creandu-se aparenta unor operatiuni legale", au mai aratat magistratii.