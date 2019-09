Elena Udrea, la proces: Ma bucur mult ca sunt acasa, lucururile sunt in schimbare spre bine in Romania si in Justitie

Ziare.

com

Elena Udrea a facut aceste declaratii pe scarile Palatului de Justitie, dupa ce judecatorul a amanat cu o luna procesul in care este judecata pentru luare de mita si spalare a banilor, in legatura cu finantarea campaniei electorale a lui Traian Basescu de la alegerile prezidentiale din 2009. Un proces la care a venit insotita de iubitul sau, Adrian Alexandrov.Este prima declaratie publica a Elenei Udrea dupa intoarcerea din Costa Rica."Ce va pot spune este ca ma voi prezenta la toate termenele,Nu vreau nici sa fac analize, nici sa spun ce parere am, nici care au fost motivele pentru care am plecat, nici motivele pentru care am venit", a adaugat Udrea.Intrebata de ce a venit in Romania, ea a evitat un raspuns direct."Daca nu v-am spus nimic toata vara, nu as vrea sa spun acum. Sunt o multime de motive. Pe multe le stiti. Sa o iau de la capat, cu ce s-a intamplat, cine a fost (...) Nu as mai vrea sa fac lucrul acesta. Nu este nicio secretomanie. Nu vreau sa o mai iau de la capat cu toate subiectele, am alte lucruri de facut, imi este bine asa...Stie toata lumea de ce am plecat in Costa Rica. Sa o iau de la capat, cu ce s-a intamplat in dosarul acela, cine m-a judecat, cine a fost in spate (...) Responsabilitatile pe care le am acum sunt mai mari decat cele doar pentru mine...," a mai declarat Udrea.Pe de alta parte, fostul ministru al Dezvoltarii a negat ca Traian Basescu ar urma sa fie nasul fiicei sale.