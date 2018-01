Fratii Gardean, judecati ca i-ar fi dat mita Elenei Udrea, au recunoscut acuzatiile si au vrut sa incheie un acord cu procurorii DNA

Acuzatiile

Cum se dadeau banii

Interceptarile

Cine era "Doamna"

Unde s-au dus banii fratilor Gardean

Ce spunea Gardean la Curtea Suprema

Elena Udrea a negat acuzatiile

Concluzia Curtii Supreme

Condamnari cu suspendare pentru cei care au recunoscut

Adrian Gardean, administrator al Termogaz Company, si Miron-Dorel Gardean, actionar majoritar al aceleiasi companii, au fost trimisi in judecata de procurorii DNA pentru dare de mita, intr-un dosar disjuns din Gala Bute, in care fostul ministru al Dezvoltarii Elena Udrea a fost condamnata, in prima instanta, la sase ani de inchisoare. Decizia in cazul Gala Bute-Elena Udrea nu este definitiva.In timpul anchetei, Adrian si Miron-Dorel Gardean au manifestat o atitudine sincera, au cooperat la stabilirea adevarului si la identificarea altor fapte de coruptie, potrivit procurorilor DNA care au instrumentat acest caz. Cazul se afla pe rolul Tribunalului Hunedoara in faza de Camera Preliminara, iar detaliile sunt din acest caz.Potrivit DNA, in cursul anului 2010, Adrian Gardean si Miron-Dorel Gardean au promis si transmis foloase materiale ministrului Dezvoltarii Regionale si Turismului de la acea data, Elena Udrea, pentru a asigura finantarea la timp a unor contracte de lucrari incheiate de S.C. Termogaz Company S.A. cu mai multe unitati administrativ teritoriale in cadrul programului "Schi pentru Romania"."Transmiterea foloaselor s-a realizat in mod indirect, prin intermediul lui Lungu Stefan, consilierul personal al ministrului, in baza unei intelegeri incheiate in cursul anului 2010 de catre Gardean Adrian si Lungu Stefan, la care a achiesat ulterior si Gardean Miron Dorel", arata procurorii DNA.Anchetatorii precizeaza ca, in urma acestei intelegeri in 24 august 2010 si 20 decembrie 2010, Adrian Gardean si Miron-Dorel Gardean au dispus transferul a 695.367 de lei catre o societate controlata de Stefan Lungu, care a fost interpusa in raporturile dintre Termogaz Company si furnizorii obisnuiti ai acesteia. Aceasta suma reprezinta 10% din valoarea platilor facute de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului catre primariile Cavnic si Borsec, in contul lucrarilor realizate de Termogaz Company SA.Practic, Termogaz ar fi dat banii din presupusa mita catre firma Last Time Studio SRL, administrata formal de mama lui Stefan Lungu si controlata in realitate de consilierul Elenei Udrea. De exemplu, Last Time Studio SRL a achizitionat un post de transformare de la Electrotehno SRL Bacau cu pretul de 119.861,97 lei, in baza facturii nr. ETHF/2010066/25 august 2010. Imediat, Last Time Studio a revandut bunul catre Termogaz Company cu suma de 619.601,87 lei, in baza facturii nr. 166/23 august 2010.Pretul a fost platit de Termogaz Company la data de 24 august 2010, folosind fondurile primite de la MDRT prin intermediul UAT Cavnic#. Last Time Studio a efectuat plata sumei de 119.861,97 lei catre Electrotehno SRL la data de 30 august 2010, iar diferenta a folosit-o pentru constituirea unui depozit bancar.Stefan Lungu si Adrian Gardean au fost interceptati, cu un mandat emis de Curtea Suprema, atunci cand discutau despre emiterea facturilor, finantarea unor contracte publice sau pentru a stabili diverse detalii.Pe 22 decembrie 2010, Gardean a discutat cu Lungu, care sustine ca a discutat cu Elena Udrea cu privire la finantarea de catre MDRT a contractelor incheiate de Termogaz:(n.n.: rade) E ceva urgent, care vroiai sa discuti cu mine, sau?...Nu, nu, nu... Nu e nimic urgent, doar ca e de bine ce-am vorbit noi, chestia aia!...Aia, cu finantarea?Da, da!Ai... discutat-o si cu "Doamna"?Da, da, da!Aha! Si... a dat semnalul?Da. A zis ca vorbim dupa sarbatori, ca i se pare interesanta propunerea!Ok!.Si o dezvoltam in comun, de sarba...de dupa sarbatori!Aha... Deci, de-asta vroiai sa ne vedem, da?Da, da, da, da, da!OK.In timpul procesului "Gala Bute", Lungu a explicat la cine se referea. "Atunci cand Gardean Adrian m-a intrebat daca am discutat in legatura cu finantarea cu doamna, aceasta referire o viza pe ministrul Udrea Elena Gabriela, iar in ceea ce priveste mentiunea ca i se pare interesanta propunerea, aceasta privea intentia lui Gardean Adrian de a obtine finantare din partea unor societati din afara tarii, eu spunandu-i anterior in linii mari ministrului Udrea Elena Gabriela despre aceasta intentie a lui Gardean Adrian.Tot in ceea ce priveste exprimarea mea, in sensul ca i se pare interesanta propunerea, arat ca discutasem anterior cu ministrul Udrea Elena Gabriela despre posibilitatea ca lucrarile executate la Parang sa fie finantate de societati din afara, asa cum propusese Gardean Adrian", a declarat Stefan Lungu.Banii care au ajuns in conturile firmei lui Lungu ar fi fost folosite, in parte, in folosul Elenei Udrea si al organizatiei Bucuresti a Partidului Democrat Liberal, condusa de aceasta. Lungu a explicat ca a facut aceste plati la solicitarea expresa a ministrului si a lui Anei Maria Topoliceanu, amica Elenei Udrea.Astfel, la data de 20 septembrie 2010, Lungu a platit din contul Last Time Studio SRL suma de 19.659 RON catre New Consulting & Engineering Grup SRL. Plata reprezenta contravaloarea unor servicii de publicitate ce au fost ulterior prestate cu ocazia unui eveniment organizat la 21.11.2010, la Palatul Parlamentului. La data mentionata s-a desfasurat Consiliul de Coordonare al Organizatiei Bucuresti a PDL, cu ocazia caruia Elena Udrea a fost aleasa in functia de presedinte al acestei organizatii, iar sala a fost decorata cu printuri digitale de mari dimensiuni inscriptionate cu sigla partidului, realizate de catre angajatii New Consulting & Engineering Grup SRL.In aceeasi zi, Lungu a platit din contul Last Time Studio S.R.L. suma de 71.920 lei catre XYZ Servicii Online SRL, societate care oferea un pachet de servicii de monitorizare a presei in mediul online. Asa cum rezulta din declaratiile fostului consilier, plata reprezenta contravaloarea accesului la aceste servicii, de care a beneficiat Elena Udrea in vederea desfasurarii activitatii politice.De asemenea, in perioada 2010 - 2011, Stefan Lungu a realizat mai multe plati catre Total Media Prod SRL, in valoare totala de aproximativ 36.000 RON, in contul unor servicii de publicitate prestate catre Partidul Democrat Liberal, respectiv realizarea unor materiale promotionale inscriptionate cu sigla partidului.In septembrie 2016, Adrian Gardean a dat o declaratie in care arata ca a fost de acord sa plateasca 10 la suta din valoarea contractelor pentru deblocarea banilor: "Comisionul era pentru campania electorala". El a completat declarand in fata judecatorilor ca, in 2010, s-a intalnit cu secretarul general din minister Gheorghe Nastasia si cu Stefan Lungu la Borsec. "Lungu mi-a zis ca Udrea si Nastasia stiau de plata comisioanelor si ca banii se duc in campania electorala a PDL", a continuat martorul.La data de 30 septembrie 2016, intrebat fiind daca avea cunostinta ca Lungu Stefan sa-i transmita Elenei Udrea Elena propunerea facuta de martor de a plati un comision de 10%, Gardean Adrian a aratat ca "stiu de la Lungu Stefan ca suma urma sa fie folosita pentru Udrea Elena Gabriela, Nastasia Gheorghe si cheltuielile de campanie electorala. Da, Lungu Stefan mi-a spus ca stia Udrea Elena Gabriela despre plata comisionului de 10%".In cursul anchetei, Gardean a relatat in acelasi sens "Lungu Stefan mi-a spus ca acesti bani sunt destinati lui Nastasia Gheorghe si Udrea Elena".In timpul procesului Gala Bute, Elena Udrea a negat vehement toate acuzatiile. In ultimul cuvant, ea a spus ca stia de practica mitei de 10% din contracte si ca a incurajat pe oricine din minister care afla de astfel de lucruri sa anunte DNA."Sper ca o parte din prejudecatile la adresa mea au fost sparte. Daca eram Elena Udrea, spune parchetul, era evident ca am intrat in politica si m-am dus in fruntea unui minister pentru a face fapte de coruptie si am construit un sistem piramidal format din oameni apropiati mie. Pe Nastasia nu l-am adus eu. Era din partea partidului. Lungu mi-a fost recomandat. Singurul om pe care l-am sustinut a fost Topoliceanu.Nu i-am pus in functii-cheie ca sa imi vireze spaga, nimeni apropiat mie nu a ocupat o functie publica cu recomandarea mea. Stiam de practica celor 10%, stiam de incercarile oamenilor de afaceri de a ajunge in anturajul politicienilor, nu sunt complet nevinovati. Am preferat sa le dau lor dreptate, atat public, cat si in privat. Am spus public ca stiu ca se cer in general 10% si ca daca cineva din minister va face asa ceva, sa anunte DNA-ul", a mai spus Udrea.Fostul ministru al Dezvoltarii Regionale le-a transmis magistratilor ca nu a construit "niciun sistem" al mitei."Stiu ca se folosea numele meu, se intampla cu toti cei care ocupa functii publice, se spunea ca am interese in diverse licitatii. Partea juridica a fost expusa de avocat. As vrea sa ma refer la motivele pentru care cred eu ca dosarul a fost construit in jurul meu. Referitor la modul in care s-a ajuns la aceste acuzatii, toate formulate impotriva mea: nu este adevarat ca Udrea a facut un sistem. Stefan Lungu, despre ale carui competente pe partea de promovare am numai cuvinte de lauda, a cunoscut un om de afaceri - Gardean, despre care auzisem ca are relatii neortodoxe. Prin Lungu a ajuns Gardean la Nastasia, iar Botoroaga la Topoliceanu. Udrea nu a construit niciun sistem", a adaugat fostul ministru."Toate mijloacele de proba care au fost analizate anterior dovedesc faptul ca inculpata Udrea Elena Gabriela a cunoscut despre remiterea sumelor de bani cu titlu de mita de catre martorii Gardean Adrian si Gardean Miron Dorel, cu complicitatea lui Lungu Stefan, iar, cu stiinta acesteia, sumele respective de bani au fost folosite in interesul personal al inculpatei, cu ocazia evenimentului in care a fost aleasa presedintele Organizatiei P.D.L. Bucuresti din noiembrie 2010, dar si in interesul P.D.L. Bucuresti", este concluzia Curtii Supreme,in dosarul Gala Bute.Patru inculpati din dosarul Gala Bute, care au recunoscut acuzatiile, au fost condamnati la pedepse cu suspendare. Este vorba de fostul secretar din MDAR, Gheorghe Nastasia (4 ani), fosta sefa a Companiei Nationale de Investitii, Ana Maria Topoliceanu (3 ani), afaceristul Dragos Botoroaga (2 ani si 6 luni) si fostul consilier personal al Elenei Udrea, Stefan Lungu (1 an si 6 luni)."Au avut o conduita sincera pe parcursul procesului penal, au recunoscut faptele inca din faza urmaririi penale, au descris imprejurarile in care s-au savarsit faptele, prin declaratiile lor contribuind la aflarea adevarului in cauza", au motivat judecatorii condamnarile cu suspendare.Curtea arata ca acestia "au oferit detalii in legatura cu modalitatea de derulare a activitatilor infractionale, incasarea comisionului de 10% prin interpunerea Last Time Studio SRL si Ekaton Consulting SRL, primirea sumelor de 200.000 euro si 900.000 euro, dar si cu privire la destinatia banilor primiti cu titlu de mita".