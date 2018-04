In cazul unor condamnari, Udrea si Bica pot fi extradate. Costa Rica nu acorda azil politic pentru fapte de coruptie

Conventia tine loc de tratat bilateral pentru extradare

Este vorba de Conventia Natiunilor Unite impotriva Coruptiei, adoptata de ONU la New York, pe 31 octombrie 2003.I se mai spune Conventia de la Merida, dupa locul in care a fost depusa spre a fi semnata de statele care au dorit sa adere, orasul mexican Merida, dezvaluie Adevarul Acest tratat este semnat si de Madagascar, locul unde s-a refugiat fostul primar al Constantei, Radu Mazare.Amintim ca Elena Udrea si Alina Bica au depus la Inalta Curte carnete din care rezulta ca au calitatea de solicitant de azil politic in Costa Rica. Cele doua cer sa li se acorde statutul de refugiat politic.Pana acum, Conventia reuneste 140 de state membre, care au semnat si ratificat documentul, la care se adauga alte 43 de state in diverse stadii de aderare. Romania a semnat aceasta conventie pe 9 decembrie 2003 si a ratificat-o pe 2 noiembrie 2004.Costa Rica a semnat-o pe 10 decembrie 2003 si a ratificat-o pe 21 martie 2007. Iar Madagascar a semnat-o pe 10 decembrie 2003 si a ratificat-o pe 22 septembrie 2004. Prin urmare, toate cele trei tari sunt membri deplini ai Conventiei.Un capitol consistent din textul Conventiei, Articolul 44, regementeaza problematica si procedura privind extradarea celor suspectati de coruptie, care parasesc o tara semnatara a Conventiei si se stabilesc intr-o alta tara semnatara.Relevant pentru cazurile fugarilor romani este punctul 5 al acestui articol, care spune asa: "Daca un stat parte, care conditioneaza extradarea de existenta unui tratat, primeste o cerere de extradare de la un stat parte cu care nu a incheiat un asemenea tratat, acesta poate considera prezenta conventie ca temei legal de extradare pentru infractiunile la care se aplica prezentul articol".Cu alte cuvinte, tarile semnatare care, potrivit dreptului lor intern, fac extradari doar in baza unor tratate reciproce de extradare pot acorda extradarea si in lipsa acestor tratate, doar in baza Conventiei de la Merida, dar numai in cazul persoanelor acuzate sau condamnate pentru coruptie.Pe site-ul UNODC, institutia care monitorizeaza aplicarea Conventiei, pot fi gasite mentiuni si rapoarte privind stadiul de conformare al fiecarei tari semnatare.In cazul statului Costa Rica, la mentiunea privind notificarea pozitiei sale asupra extradarii, se arata: "Costa Rica recunoaste Conventia ca baza legala pentru extradare". In schimb, in cazul Madagascarului, mentiunea privind extradarea arata asa: "Nu exista informatii disponibile".