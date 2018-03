Inalta Curte a respins solicitarea Elenei Udrea de amanare a procesului Gala Bute. Avocat: Medicul i-a recomandat odihna absoluta

"Unde este inculpata?"

Contesta sentinta de 6 ani

Avocatul a cerut un nou termen, deoarece astazi ar trebui audiati trei martori importanti, iar Elena Udrea vrea sa fie prezenta si sa puna personal intrebari martorilor. Unul dintre acesti martori este afaceristul Adrian Gardean, cel care a recunoscut ca a dat bani unor oficiali din cadrul Ministerului Dezvoltarii. Acesta insa nu a venit la Inalta Curte, deoarece este plecat din tara.Este vorba de procesul in care Elena Udrea contesta condamnarea la 6 ani de inchisoare, legat de modul de organizare al "Galei Bute".Dupa deliberari, Inalta Curte a decis respingerea solicitarii facute de Elena Udrea. Inalta Curte audiaza in acest moment trei martori din acest proces, in prezenta avocatilor fostului ministru al Dezvoltarii.Unde este inculpata?In acest moment este in Costa Rica."Depun trei inscrisuri traduse de un traducator autorizat, transmise de Elena Udrraa. Primul inscris din 22 februarie prezinta tabloul medical al acesteia. Medicul din Costa Rica face parte din Colegiul Medicilor din acea tara. Al doilea inscris este din 24 februarie. Cel de al treilea este din 13 martie 2018, care centralizeaza situatia medicala. Medicul dispune odihna absoluta pentru Elena Udrea.Clienta mea este in imposibilitate obiectiva de a se prezenta. Inculpata vrea sa fie personal la audierea martorilor. Solicitarea apararii este de amanare a audierii martorilor la un termen viitor, cand domnia sa se va prezenta la proces, daca starea de sanatate ii va permite. Sunt documente in original cu stampila originala, actele pot ramane la dosar", a declarat Alexandru Chiciu.Avocatul a invocat fara succes dreptul inculpatului de a fi prezent la audierile martorilor, fiind vorba de martori esentiali. Inalta Curte a respins cererea de amanare a cauzei si a decis audierea martorilor.Fostul ministru Elena Udrea a fost condamnata de ICCJ, in martie 2017, la sase ani de inchisoare cu executare in Dosarul Gala Bute pentru luare de mita si abuz in serviciu.In acelasi dosar, Rudel Obreja, fost presedinte al Federatiei Romane de Box, a fost condamnat la cinci ani de inchisoare cu executare, iar Tudor Breazu, administratorul terenurilor de la Nana detinute de Elena Udrea, a primit trei ani de inchisoare cu executare. Ion Ariton, fost ministru al Economiei, a fost achitat pentru acuzatiile de participatie improprie la abuz in serviciu si folosire a influentei in scopul obtinerii de foloase necuvenite.Stefan Lungu, fost consilier al Elenei Udrea, a primit un an si sase luni cu suspendare, Gheorghe Nastasia, fost secretar general in Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, a primit patru ani de inchisoare cu suspendare sub supraveghere, Ana Maria Topoliceanu, fost director al Companiei Nationale de Investitii, trei ani de inchisoare cu suspendare, si Dragos Marius Botoroaga, administratorul unei firme, doi ani si sase luni cu suspendare.ICCJ a mai decis ca fostul ministru Elena Udrea sa plateasca aproape 3 milioane de euro despagubiri.In acelasi dosar, instanta a dispus ca Rudel Obreja sa plateasca in solidar cu partea responsabila civilmente, SC Euro Box Promotion SRL (fosta SC Europlus Computers SRL), catre Ministerul Finantelor, prin ANAF, suma de 737.507 lei cu titlu de despagubiri civile. Totodata, i se confisca suma de 3.000.000 lei.Procesul se afla in faza de apel.