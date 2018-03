Inalta Curte a stabilit pledoariile finale in cazul Gala Bute pe 13 aprilie. Avocat: Udrea nu se poate ridica din pat 22 de zile

"Trebuie sa stea 22 de zile la pat"

"Avocatii sa fie pregatiti pentru a pune concluzile finale in acest caz", a aratat instanta. Avocatii s-au aratat nemultumiti de acest termen, deoarece este vorba de doar doua saptamani."Este vorba de viata unor oameni, ce putem face in doua saptamani? Nu putem pregati apararea intr-un dosar asa de important, dati-ne macar o luna", a spus Veronel Radulescu, aparatorul Elenei Udrea. Si alti avocati au cerut un termen mai lung, dar solicitarile acestora a fost respinse.La termenul din 13 aprilie, mai urmeaza sa fie audiati: martorul denuntator Adrian Gardean, administratorul fermei Elenei Udrea, Tudor Breazu, Rudel Obreja si Elena Udrea.Ceilalti inculpati din dosar - Ana Maria Topoliceanu, Gheorghe Nastasia, Stefan Lungu si Dragos Botoroaga - au aratat ca isi mentin declaratiile date in acest caz si nu vor sa faca alte marturii.Avocatul Elenei Udrea sustine ca a contactat-o pe clienta sa, care este in Costa Rica, si care i-a spus ca vrea sa dea declaratii in acest caz, dar ca nu poate face acest lucru in acest moment. Inalta Curte ar fi vrut sa o audieze chiar miercuri pe Elena Udrea. "Din 13 martie, timp de 22 de zile, este in imposibilitate de a se ridica din pat", a aratat avocatul.Inalta Curte a respins astazi audierea a doi martori propusi de avocatii Elenei Udrea, unul care ar fi fost in Mexic si altul al carui nume nu a fost dezvaluit de aparatorii fostului ministru al Dezvaltorii.Avocatul Elenei Udrea a cerut fara succes ca la urmatorul termen sa o citeze in Mexic pe Marina Barabancea, partenera lui Dan Radu Zetreanu, pentru a da detalii despre intalnirea din 6 octombrie 2011. "Clienta mea este acuzata ca in acea zi ar fi primit o suma importanta de bani. Martorul poate da detalii despre aceasta zi", a spus avocatul. "Noi ne angajam sa o aducem din Mexic pe Marina Barabancea", a precizat avocatul.Avocatul a mai solicitat, tot fara succes, audierea unui alt martor, dar nu a dat nici adresa si nici numele corect al acestuia. Martorul ar fi urmat sa dea detalii despre intelegeri din Ministerul Dezvoltarii privind posibile fapte de coruptie, care ar fi fost dezavuate ferm de Elena Udrea."Nu pot sa indic numele si adresa martorului. Nu vreau sa devoalez numele acestuia, pentru a nu fi influentat in vreun fel. Daca il incuviintati, o sa-l aduc eu la termenul urmator", a spus avocatul.Anuntul Inaltei Curti a venit dupa ce magistratii au audiat trei martori, doi la solicitarea avocatilor Elenei Udrea.Completul din acest dosar este format din: Mirela Sorina Popescu (presedinte), Constantin Epure, Simona Encean, Ionut Matei si Simona Cirnaru.Unul dintre martorii din Dosarul Gala Bute - Elena Udrea, Adrian Tudosie Sinica, a surprins miercuri Inalta Curte cu declaratia sa in care a prezentat pe larg cum facea evaziune fiscala cu ajutorul contractelor fictive de prestari servicii.Citeste aici intreaga sa declaratie Audierea acestuia are legatura cu acuzatiile aduse lui Rudel Obreja, respectiv complicitate la luare de mita, evaziune fiscala si spalare de bani.Adrian Tudosie Sinica a declarat instantei ca l-a cunoscut pe Rudel Obreja in perioada 2019-2011. Martorul administra firma Nei Guard, iar societatea a asigurat servicii de paza la Gala Bute.Tudosie Sinica este un barbat corpolent, imbracat lejer, care foloseste arareori cuvinte in argou. Vorbeste cu lejeritate despre evaziune fiscala si "afaceri". Stie multe detalii privind fiscalitatea, dar si despre Codul Penal. Vorbeste respectuos cu instanta si incearca sa explice pe intelesul tuturor cum se face evaziune fiscala."Dupa eveniment, Rudel Obreja mi-a cerut sa-i recomand pe cineva pentru emiterea unor contracte si facturi fictive, in vederea diminuarii sumei impozabile, respectiv pentru evaziune fiscala. Discutiile cu Rudel Obreja s-au desfasurat vreo sase luni de zile, iar pentru ca in presa au aparut articole cu privire la eventuale nereguli, l-am intrebat daca sumele de bani proveneau din fondurile aferente desfasurarii Galei Bute. Mi-a spus ca nu, ca sunt bani obtinuti din activitatea firmei respective", a declarat Tudosie.Martorul a declarat ca l-a pus in legatura pe Obreja cu Iurie Ceban. "Din cate am inteles de la Ceban, s-au derulat mai multe sume, in jur de 2 milioane de lei. In concret s-au semnat contracte intre firma lui Ceban si firma lui Obreja. S-au inregistrat contractele, s-au derulat contractele, s-au incasat banii, s-au facut plati prin banca, s-au scos banii numerar din banca etc.", a mai explicat Tudosie Sinica. La discutiile pe care le avea cu Ceban, niciodata nu ar fi fost alti martori.De la Rudel Obreja ar fi aflat ca acesta ar fi platit un comision de 9% din sumele pe care le-ar fi tranzactionat prin intermediul lui Iurie Ceban."Pentru orice tranzactie percepea un comision", a spus Tudosie Sinica. "9% era tariful universal al lui Ceban, el lucra mereu cu comisionul asta. Era comisionul general pe care-l incasa. Asta era practica lui", a tinut sa precizeze martorul.Legatura dintre Iurie Ceban si Rudel Obreja ar fi facut-o foarte usor, le-a dat numerele de telefon pentru a stabili detaliile. "Pentru aceasta intermediere n-am primit nimic", a explicat martorul.Tudosie Sinica a spus ca Iurie Ceban este in prezent undeva in Rusia, "bine, nu este confirmat 100%, anterior a fost in Republica Moldova." El a explicat ca n-a mai vorbit cu acesta din 2013.Martorul a spus ca si el a facut "afaceri" cu Iurie Ceban, fapte pentru care a fost condamnat pentru evaziune fiscala. "Mi-am luat tainul, am platit prejudiciul. Eu nu am fugit", s-a mandrit cu gestul sau Tudosie Sinica.El a explicat cum functionau afacerile cu Iurie Ceban."Se incheiau contracte de consultanta intre cele doua companii. Se emiteau facturile pentru plata serviciilor prestate. Precizez ca aproximativ 10% din contracte erau servicii reale. Restul erau fictive. Ceban imi aducea factura, care parcurgea tot circuitul contabil, apoi urma plata. Se facea plata catre firma lui Iurie Ceban, acesta scotea banii din banca si ii aducea la firma noastra.In afara de Iurie Ceban, mai era o fata Galina, din firma lui, care locuia cu el, care mai ridica banii de la banca", a declarat Tudosie.In timpul audierii, Rudel Obreja a incercat sa puna mai multe intrebari martorului, privind firma Nei Guard si daca Tudosie Sinica a mai primit comisioane."Eu am cerut instantei sa fie adus in tara Iurie Ceban sau sa se faca o comisie rogatorie in Rusia pentru audierea acestuia", a spus Rudel Obreja.Fostul deputat PDL Dan Radu Zetreanu a declarat instantei ca a luat singur decizia de a da declaratia de martor in acest caz. Martorul a explicat ca o stie pe Elena Udrea din 2003.Decizia de a da declaratia a luat-o dupa ce a discutat cu sotia lui, Marina Barabancea, care i-ar fi adus aminte de o intalnire pe care a avut-o, in 2011, cu Elena Udrea la restaurantul "Doi cocosi".Declaratia este data in contextul in care unul dintre denuntatorii din acest caz, omul de afaceri Adrian Gardean, a sustinut ca, in data de 6 octombrie 2011, i-ar fi dat Elenei Udrea, printr-un interpus, o geanta cu 900.000 de euro. A dus spaga la Ministerul Dezvoltarii.Martorul ar fi retinut fix aceasta data, deoarece pe 6 octombrie 1989 ar fi decedat tatal partenerei sale. "Era un fel de parastas atunci", a spus Zetreanu. Intr-o intalnire cu fostul ministru, Udrea si-ar fi adus aminte si ea de aceasta data: "O, Doamne, 6 octombrie, este ziua fatidica din dosarul meu".Pe 6 octombrie 2011, Elena Udrea ar fi venit la ora 12.00-12.30 si ar fi stat pana la ora 14.30-15.00."Cand a plecat, mi-a zis ceva de coafor. Era imbracata intr-o tinuta office. Mi-a spus ca pleaca peste doua zile intr-o delegatie", a relatat Zetreanu la ICCJ."La intalnirea respectiva, s-a discutat problema turismului in statul Israel. Elena Udrea i-a propus partenerei mele sa participe la un concurs in Ministerul Turismului pentru o functie de referent la biroul din Madrid, care se ocupa si de Israel. A participat si a fost angajata. Niciodata Elena Udrea nu mi-a pretins vreo suma de bani sau alte foloase pentru postul de la Madrid. Niciodata nu mi-a pretins bani sau alte foloase, atat mie, cat si colegilor mei", a spus Zetreanu.Cum o apreciati pe Elena Udrea, ca om, ca ministru?De cand o cunosc, din 2003, si o cunosc foarte bine. Are calitati! La minister stiu ca a avut foarte multe proiecte, proiecte apreciate. Cand venea in Parlament, toti colegii veneau sa-i ajute pe primariii din colegiile lor. Acum toti primarii, indiferent de culoarea politica, o respecta pentru munca ei. Proiectele ei aveau ca scop dezvoltarea economiei tarii.Sorin Munteanu a fost secretar de stat in Ministerul Turismului, ulterior consilier al Elenei Udrea pe probleme de turism. Barbatul a fost chemat ca martor de avocatii Elenei Udrea. Potrivit marturiei sale, el fost promovat in minister de organizatia PDL Brasov.Sorin Munteanu a participat la mai multe intalniri pe care Elena Udrea le-a avut cu diverse oficialitati sau investitori. "Nu am auzit vreodata ca Elena Udrea sa fi pretins de la cineva bani sau alte foloase de la vreo persoana", a declarat fostul consilier al Elenei Udrea. Martorul a dat detalii despre cum erau delegate atributiile in Ministerul Dezvoltarii si despre proiectele initiate de Elena Udrea.V-a pus vreodata Elena Udrea sa incalcati legea?Nu.Respingem intrebarea!Avocatul Elenei Udrea a pus inca doua intrebari, privind aceleasi aspecte, daca martorul a auzit de propuneri de incalcari a legii, dar si acestea au fost respinse.Cum apreciati activitatea de ministru a Elenei Udrea?Eu o apreciez ca o activitate foarte buna, din punct de vedere a (sic!) dezvoltarii Romaniei si conditiilor de trai a (sic!) cetatenilor.Avocatul Alexandru Chiciu care o reprezinta pe Elena Udrea a depus, miercuri, in procesul Gala Bute trei inscrisuri medicale, emise de un doctor din Costa Rica, in care se arata ca i-a fost recomandata "odihna absoluta" clientei sale.Avocatul a cerut un nou termen, deoarece astazi ar trebui audiati trei martori importanti, iar Elena Udrea vrea sa fie prezenta si sa puna personal intrebari martorilor. Unul dintre acesti martori este afaceristul Adrian Gardean, cel care a recunoscut ca a dat bani unor oficiali din cadrul Ministerului Dezvoltarii. Acesta insa nu a venit la Inalta Curte, deoarece este plecat din tara.Este vorba de procesul in care Elena Udrea contesta condamnarea la 6 ani de inchisoare, legat de modul de organizare al "Galei Bute".Dupa deliberari, Inalta Curte a decis respingerea solicitarii facute de Elena Udrea. Inalta Curte audiaza in acest moment trei martori din acest proces, in prezenta avocatilor fostului ministru al Dezvoltarii.Unde este inculpata?In acest moment este in Costa Rica."Depun trei inscrisuri traduse de un traducator autorizat, transmise de Elena Udrraa. Primul inscris din 22 februarie prezinta tabloul medical al acesteia. Medicul din Costa Rica face parte din Colegiul Medicilor din acea tara. Al doilea inscris este din 24 februarie. Cel de al treilea este din 13 martie 2018, care centralizeaza situatia medicala. Medicul dispune odihna absoluta pentru Elena Udrea.Clienta mea este in imposibilitate obiectiva de a se prezenta. Inculpata vrea sa fie personal la audierea martorilor. Solicitarea apararii este de amanare a audierii martorilor la un termen viitor, cand domnia sa se va prezenta la proces, daca starea de sanatate ii va permite. Sunt documente in original cu stampila originala, actele pot ramane la dosar", a declarat Alexandru Chiciu.Avocatul a invocat fara succes dreptul inculpatului de a fi prezent la audierile martorilor, fiind vorba de martori esentiali. Inalta Curte a respins cererea de amanare a cauzei si a decis audierea martorilor.Fostul ministru Elena Udrea a fost condamnata de ICCJ, in martie 2017, la sase ani de inchisoare cu executare in Dosarul Gala Bute pentru luare de mita si abuz in serviciu.In acelasi dosar, Rudel Obreja, fost presedinte al Federatiei Romane de Box, a fost condamnat la cinci ani de inchisoare cu executare, iar Tudor Breazu, administratorul terenurilor de la Nana detinute de Elena Udrea, a primit trei ani de inchisoare cu executare. Ion Ariton, fost ministru al Economiei, a fost achitat pentru acuzatiile de participatie improprie la abuz in serviciu si folosire a influentei in scopul obtinerii de foloase necuvenite.Stefan Lungu, fost consilier al Elenei Udrea, a primit un an si sase luni cu suspendare, Gheorghe Nastasia, fost secretar general in Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, a primit patru ani de inchisoare cu suspendare sub supraveghere, Ana Maria Topoliceanu, fost director al Companiei Nationale de Investitii, trei ani de inchisoare cu suspendare, si Dragos Marius Botoroaga, administratorul unei firme, doi ani si sase luni cu suspendare.ICCJ a mai decis ca fostul ministru Elena Udrea sa plateasca aproape 3 milioane de euro despagubiri.In acelasi dosar, instanta a dispus ca Rudel Obreja sa plateasca in solidar cu partea responsabila civilmente, SC Euro Box Promotion SRL (fosta SC Europlus Computers SRL), catre Ministerul Finantelor, prin ANAF, suma de 737.507 lei cu titlu de despagubiri civile. Totodata, i se confisca suma de 3.000.000 lei.Procesul se afla in faza de apel.